Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira'ya hapis cezası

Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda teknik direktörlüğünü üstlenen Vitor Pereira, Yunanistan'ın Olympiakos takımında çalıştığı dönemde bir maçta yaptığı uygunsuz hareketler nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bir taraftarın başvurusu üzerine 2015 yılında AEK ile Olympiakos arasında oynanan Yunanistan Kupası çeyrek final karşılaşmasında çıkan olaylardan dolayı açılan dava, Atina Sulh Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, yaptıkları uygunsuz hareketlerden dolayı "nedensiz hakaretten" suçlu bulunan dönemin Olympiakos'un Portekizli teknik direktörü Pereira ve oyuncu Pajtim Kasami'ye 8 ay hapis cezası verdi. Cezanın 3 yıl ertelendiği bildirildi. AA

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