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10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

FIFA 'Yılın 11'ine aday 55 futbolcu belli oldu

10 Eylül 2018, Pazartesi 17:17
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen "Yılın 11'i" için 55 kişilik aday liste açıklandı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 65 ülkede forma giyen yaklaşık 25 bin profesyonel futbolcu tarafından belirlenen FIFA FIFPro Yılın 11'i adayları arasında Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah da yer aldı. İspanya 9, Fransa ise 8 oyuncusuyla listede yer alarak en başarılı ülkeler olarak öne çıktı.

Geçen sezonun performansları hesaba katılarak 1 kaleci, 4 savunma, 3'er orta saha ve forvet oyuncusunun adını yazdıracağı yılın 11'i, 24 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek FIFA En İyiler Ödülleri töreninde açıklanacak. Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu ile teknik direktörlerinin yanı sıra en iyi kaleci, gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini bulacak.

"Yılın 11'i" için 55 kişilik aday liste

FIFA Yılın 11'ine aday 55 futbolcu şöyle:

Kaleci: Gianluigi Buffon (PSG/Juventus), Thibaut Courtois (Real Madrid/Chelsea), David De Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defans: Jordi Alba (Barcelona), Daniel Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Dani Alves (PSG), Diego Godin (Atletico Madrid), Mats Hummels (Bayern Münih), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Dejan Lovren (Liverpool), Marcelo (Real Madrid), Yerry Mina (Everton/Barcelona), Benjamin Pavard (Stuttgart), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (PSG), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Samuel Umtiti (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Raphael Varane (Real Madrid), Sime Vrsaljko (Inter/Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho (Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Andres Iniesta (Vissel Kobe/Barcelona), Isco (Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Nemanja Matic (Manchester United), Luka Modric (Real Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Ivan Rakitic (Barcelona), David Silva (Manchester City), Arturo Vidal (Barcelona/Bayern Münih)

Forvet: Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (PSG), Cristiano Ronaldo (Juventus/Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Romelu Lukaku (Manchester United), Mario Mandzukic (Juventus), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG), Muhammed Salah (Liverpool), Luis Suarez (Barcelona)

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Etiketler: fifa, yılın 11'i, futbol
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