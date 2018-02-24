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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Gomis, Burak Yılmaz'ı geride bıraktı

24 Şubat 2018, Cumartesi 12:00
Süper Lig'de 23 haftalık periyotta 20 gol atan Galatasaraylı futbolcu Gomis, kariyerinin en skorer lig performansını tekrarladı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de Bursaspor'u 5-0 yendiği maçta 3 kez ağları havalandıran Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, tarihi bir sezon geçiriyor.

Kariyerinde daha önce Saint-Etienne, Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya'da oynayan Gomis, sarı-kırmızılı forma ile başarı çıtasını daha da yükseğe çekti.

Süper Lig'de 23 haftalık periyotta 20 gole ulaşan 32 yaşındaki santrfor, kariyerinin en skorer sezonunu şimdiden tekrarladı.

Bafetimbi Gomis, geçen sezon Fransa ekibi Olympique Marsilya ile ligde 31 maçta 20 kez ağları sarsmıştı.

Baros'un gol krallığı performansını egale etti

Gomis, Galatasaray'da en yüksek sayıyla gol krallığı yaşayan yabancı futbolcu olan Milan Baros'un gol sayısına 23 haftalık bölümde ulaştı.

Baros, 2008-2009'da sarı-kırmızılı forma ile 31 maçta 20 gol atarak, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Bu sezon 22 maçta görev yapan ve bu karşılaşmaların 13'ünde fileleri havalandırmayı başaran Gomis, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Burak Yılmaz'ı geride bıraktı

Bafetimbi Gomis, skorer performansıyla Galatasaray'ın son gol kralı Burak Yılmaz'ı da geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı forma ile 2012-2013'te 24 golle krallığa ulaşan Burak Yılmaz, söz konusu sezonun 23 haftalık bölümünde 14 gol atmıştı.

Fransız futbolcu, ligde kalan 11 maçta 5 gol atması durumunda Burak Yılmaz'ın tüm sezonda ulaştığı gol sayısını geçecek.

Bu sezon "hat trick" yapan ilk futbolcu

Gomis, Galatasaray'da bu sezon bir maçta 3 gol atan ilk futbolcu oldu.

Bursaspor karşısında 3 kez meşin yuvarlağı ağlara yollayan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda bu sezon "hat trick" yapan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'da son olarak Sinan Gümüş, geçen sezon bir lig maçında 3 kez topu filelerle buluşturmuştu.

Gol attığı maçlarda 11 galibiyet

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in skor bulduğu 13 maçın 11'inde galip geldi.

Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcunun fileleri havalandırdığı maçlardan 11 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

AA

Etiketler: gomis, galatasaray
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