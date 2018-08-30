Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılar, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile D Grubu'nda yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Süper Lig şampiyonu unvanıyla, "Kupa 1"e doğrudan katılma şansı yakalayan Galatasaray, Türkiye'yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak.

Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

"Hiçbir rakibi küçümsememek gerekir"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleştikleri hiçbir takımı küçümsememek gerektiğini söyledi.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından sorularını cevaplayan Cengiz, "Burada çok dikkatli olmak gerekir. Hiç kimseyi küçük görmemek, hiç kimseyi olduğundan fazla büyük görmemek gerekir." dedi.

Galatasaray'ın kolay bir gruba düştüğü yorumlarını değerlendiren Cengiz, "Hiçbir rakibi küçümsememek gerekir. Biz biliyorsunuz şu anda adını bile zor hatırlayacağımız iki Nordik (kuzeyli) takıma elendik. Hak ederek bizi elediler. Onları tebrik de ettik. Demek ki bundan alacağımız çok dersler var. Biz hiçbir zaman hiç kimseyi küçümsememeliyiz ama hiç kimseyi de gözümüzde aşırı büyütmemeliyiz." diye konuştu.

Kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılar, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile D Grubu'nda yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Süper Lig şampiyonu unvanıyla, "Kupa 1"e doğrudan katılma şansı yakalayan Galatasaray, Türkiye'yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak.

Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.