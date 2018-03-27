"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2018 SALI - YIL: 49

Hollanda, Portekiz'i farklı yendi

27 Mart 2018, Salı 00:58
Hollanda Milli Takımı, hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu (EURO 2016) Portekiz'i 3-0 mağlup etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde oynanan maçta son Avrupa şampiyonu Portekiz karşısında mücadeleye iyi başlayan Hollanda, 11. dakikada Memphis Depay'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Hollanda, 32. dakikada Beşiktaş'ta forma giyen Ryan Babel'in kafa golüyle skoru 2-0'a taşıdı. 45+2. dakikada da Virgil van Dijk'in attığı golle Hollanda, Portekiz'i 3-0 gibi farklı bir skorla yendi.

Portekiz'de Joao Cancelo 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, bu boşluktan faydalanan birkaç futbolsever sahaya girdi ve Cristiano Ronaldo'nun yanına gitti. Güvenlik görevlileri sahaya girenleri dışarıya çıkardı.

Beşiktaşlı futbolculardan Babel 84 dakika oynarken, Portekiz'de Ricardo Quaresma 55. dakikada yerini Gelson Martins'e bıraktı. Fenerbahçeli Luis Neto ise Portekiz Milli Takımı'nda 46. dakikada Rolando'nun yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan, eski Hollandalı golcü Patrick Kluivert'ın 18 yaşındaki oğlu Justin Kluivert, 78. dakikada Depay'ın yerine oyuna girerek A takımda ilk milli maçına çıktı.

AA

Etiketler: hollanda, portekiz
Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu mesajlar bütün insanlığa

    AB Konseyi Başkanı Tusk'tan 15 Temmuz değerlendirmesi

    Asıl eksiğimiz demokrasi açığımız
    📷

    Bizler duruşumuzu Kur’ân-î ölçülere göre belirliyoruz
    📷

    Kucaklaşmaya ve itthada vesile oldu

    Yassıada’da çok ağır işkencelere maruz kaldı

    Bediüzzaman paneli

    Kritik zirveden önemli mesajlar

    "Türkiye ile müzakerelerin devamının garantörüyüm"

    "6 kişi için kırmızı bülten çıkarıldı"

    Dört yılda 430 bin esnaf iflas etti

    Dışişleri Bakanlığı: Bu saldırıları kınıyoruz

    Erdoğan, Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi

    Yeni skandal: Android telefonlardaki arama ve mesaj bilgilerini toplamış

    ''Biz dolandırıcı asla değiliz''

    ''Vatandaşlarımızın acilen boşaltmasını istedik''

    'Sınır dışı' etme kararlarına Rusya'dan ilk tepki geldi

    9 ülke Rus diplomatları sınırdışı edecek

    ABD'nin ilk başörtülü spikeri göreve başladı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Harikulâde bir sahibiyet şuuru
    Genel

    AB Konseyi Başkanı Tusk'tan 15 Temmuz değerlendirmesi
    Ahmet BATTAL

    Darı ambarındaki aç tavukları uyandırın
    Cevher İLHAN

    Silah sevkiyatına neden göz yumuldu?
    Risale-i Nur'dan

    Üç aylarda edilen dualar makbuldür
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman paneli
    Genel

    Bu mesajlar bütün insanlığa
    Atilla YILMAZ

    Pes doğrusu! “Başı külahlı beli silahlı” öyle mi!
    İslam YAŞAR

    Yassıada’da çok ağır işkencelere maruz kaldı
    📷
    Genel

    Bizler duruşumuzu Kur’ân-î ölçülere göre belirliyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.