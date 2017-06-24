Osmanlıspor'da Bülent Uygun dönemi...

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Uygun ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, resmi sözleşmenin Ramazan Bayramı sonrasında imzalanacağı ifade edildi. AA

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