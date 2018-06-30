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1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

Portekiz kaybetti, Fransa'nın rakibi Uruguay oldu

30 Haziran 2018, Cumartesi 23:05
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Uruguay, Portekiz'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu.

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçında Portekiz'i 2-1 yenen Uruguay, çeyrek finale çıktı. 

 

Karşılaşmanın 6. dakikasında gelişen Portekiz atağında, Bernardo Silva'nın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Ronaldo'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 

7. dakikada Luis Suarez'in sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa arka direkte yükselen Cavani, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. 

22. dakikada Uruguay'ın ceza alanı önünden kazandığı serbest atışta topun başına Luis Suarez geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Patricio meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı, Uruguay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada Guerreiro'nun sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

62. dakikada Luis Suarez'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cavani, meşin yuvarlağı ayağının içiyle yaptığı vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda skoru koruyan ve Portekiz'i 2-1 mağlup eden Uruguay, çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu. 

Fransa ile Uruguay arasındaki çeyrek final maçı, 6 Temmuz Cuma günü Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak. 

Muslera ilk golünü Pepe'den yedi

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Beşiktaşlı Pepe'den yedi. 

Uruguay'ın 3'te 3 yaparak lider bitirdiği A Grubu maçlarını gol yemeden tamamlayan 32 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 55. dakikada Pepe'nin kafa vuruşunda topun ağlara gitmesine engel olamadı.

Bu arada Pepe, kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü kaydetti. Pepe ayrıca, 35 yaş 124 günle Portekiz'in turnuva tarihinde gol atan en yaşlı futbolcusu oldu. 

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AA

Etiketler: dünya kupası, uruguay, portekiz, fransa, arjantin
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