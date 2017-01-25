"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Rodallega, Trabzonspor'da

25 Ocak 2017, Çarşamba 17:28
Trabzonspor'un transferde anlaşmaya vardığı Akhisar Belediyespor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un transferde anlaşmaya vardığı Akhisar Belediyespor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Trabzon'a geldi.

İzmir'den uçak ile Trabzon'a gelen golcü futbolcuyu hava alanında karşılayan taraftar olmadı.

Kulüp görevlileri eşliğinde araca binen Rodallega, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti. Golcü futbolcu ile basın huzurunda bugün resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Bordo-mavili kulüp, Rodallega'nın bonservis bedeli olarak Akhisar Belediyespor'a 1 milyon 600 bin avro ve oyuncusu Mustafa Yumlu'yu bedelsiz verecek.

Karadeniz temsilcisi, 2,5 yıllık anlaşmaya varılan Kolombiyalı oyuncuya ise toplam 4 milyon avro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez'in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediyespor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Akhisar Belediyespor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 600 bin avro ödenecektir. Ayrıca profesyonel futbolcumuz Mustafa Yumlu'nun, Akhisar Belediyespor Kulübüne bedelsiz olarak kesin transferine izin verilecektir. Şirketimiz ile Hugo Rodallega Martinez arasında, 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2016-2017 sezonu için 800 bin avro, 2017-2018 sezonu için 1 milyon 600 bin avro, 2018-2019 sezonu için de 1 milyon 600 bin avro garanti ücret ödenecektir."  

AA

Etiketler: trabzonspor, hugo rodallega
Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kazakistan başkanlık sisteminden vazgeçiyor

    El Bab’da IŞİD saldırısı: 1 şehit 5 yaralı

    Döviz tırmanışını sürdürüyor

    Rusya'dan Astana açıklaması

    HDP'li vekiller serbest bırakıldı

    Erdoğan'dan flaş referandum açıklaması

    Bir tepki de AB'den geldi!

    Bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı: Yurt yangınında sorumlular belirlendi!

    Tarihi türbe 2 kilometre taşınacak

    Terör örgütünün hücresinden çıktı

    Referandum tarihi bu hafta açıklanacak

    Türkiye yolsuzlukta Brunei'nin altına düştü

    Restoranlar yemek kartlarını boykota hazırlanıyor

    Muğla'da korkutan deprem

    IŞİD hedefleri ateş altına alındı

    Beyaz Saray Sözcüsünün yorum yapmadığı İsrail sorusu...

    Mallarına el konuldu!

    BM'den İsrail'in işgaline bir tepki daha!

    ''Bahçeli'nin bu tavır değişikliğinin nedenini öğrenebildiniz mi?"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya devlet yönetmeye hiç talip olmadı
    Genel

    Mallarına el konuldu!
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadınlardan iki ibretli fotoğraf!
    Genel

    OHAL Komisyonu AİHM’e engel mi?
    Cevher İLHAN

    “Tehditlerle, korkularla, hilelerle...”
    Genel

    Erdoğan'dan flaş referandum açıklaması
    Mehmet KARA

    “Kim öle kim kala” ise…
    Genel

    ''Bahçeli'nin bu tavır değişikliğinin nedenini öğrenebildiniz mi?"
    Genel

    Bir tepki de AB'den geldi!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dr. Saydam ile Şair Ecevit’in Başbakanlığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.