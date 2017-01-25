Rodallega, Trabzonspor'da

Trabzonspor'un transferde anlaşmaya vardığı Akhisar Belediyespor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un transferde anlaşmaya vardığı Akhisar Belediyespor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Trabzon'a geldi.

İzmir'den uçak ile Trabzon'a gelen golcü futbolcuyu hava alanında karşılayan taraftar olmadı.

Kulüp görevlileri eşliğinde araca binen Rodallega, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti. Golcü futbolcu ile basın huzurunda bugün resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Bordo-mavili kulüp, Rodallega'nın bonservis bedeli olarak Akhisar Belediyespor'a 1 milyon 600 bin avro ve oyuncusu Mustafa Yumlu'yu bedelsiz verecek.

Karadeniz temsilcisi, 2,5 yıllık anlaşmaya varılan Kolombiyalı oyuncuya ise toplam 4 milyon avro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez'in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediyespor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Akhisar Belediyespor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 600 bin avro ödenecektir. Ayrıca profesyonel futbolcumuz Mustafa Yumlu'nun, Akhisar Belediyespor Kulübüne bedelsiz olarak kesin transferine izin verilecektir. Şirketimiz ile Hugo Rodallega Martinez arasında, 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2016-2017 sezonu için 800 bin avro, 2017-2018 sezonu için 1 milyon 600 bin avro, 2018-2019 sezonu için de 1 milyon 600 bin avro garanti ücret ödenecektir."