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Ronaldo ve Messi'yi geçti: Carlos Tevez'e futbol tarihinin en yüksek maaşı

29 Aralık 2016, Perşembe 13:57
Arjantinli milli futbolcu, Çin'in Shanghai Shenhua takımına attığı imzayla "futbol tarihinin en yüksek maaşını elde eden isim" unvanını aldı.

Arjantin'in Boca Juniors takımından Çin Süper Lig temsilcisi Shanghai Shenhua'ya transfer olan Arjantinli oyuncu Carlos Tevez, tüm zamanların en yüksek maaşını alan futbolcu olacak.

Uruguaylı Gustavo Poyet'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Çin ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu, Arjantin basınına göre yıllık 42 milyon dolar (148,5 milyon lira) maaş alacak.

Kadrosunda Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin ile eski Beşiktaşlı Demba Ba'yı bulunduran Shanghai ekibi, daha önce Manchester United, Manchester City ve Juventus formaları giyen Tevez'i de 10 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı.

Yıllık 148,5 milyon lira kazanacak

Arjantin basınına göre, Carlos Tevez'in profesyonel kariyerindeki 7. kulübü Shanghai Shenhua'dan alacağı yıllık ücret, Türk lirasının güncel kuruna göre hesaplandığında yaklaşık 148,5 milyon liraya karşılık geliyor.

Deneyimli oyuncu günlük 400 bin, haftalık 2,8 milyon, aylık ise 12,3 milyon lira maaş alacak.

Ronaldo ve Messi'yi geçti

Tevez, en fazla maaş ödenen futbolcular sıralamasında ilk 2 basamakta bulunan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bırakarak zirveye yerleşti.

İspanyol basınına göre, Real Madrid ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli Ronaldo yıllık 74 milyon lira, Barcelona ile sözleşmesi 2018'de sona erecek Arjantinli yıldız Messi ise 70 milyon lira maaş alıyor.

Manchester United ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

Carlos Tevez, 2007-2009 yıllarında kiralık olarak top koşturduğu İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

Hızı, gücü ve tekniğiyle hücumun her bölgesinde görev yapabilen Tevez, 2009 yılında transfer olduğu Manchester City'de sergilediği başarılı performansla adından söz ettirdi.

Tevez, Avrupa'daki son durağı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus ile üst üste 2 sezon (2013-2014,2015) lig şampiyonluğuna ulaştı.

Güney Amerika'da 3 kez yılın futbolcusu seçildi

Carlos Tevez, üst üste 3 yıl (2003, 2004, 2005) Güney Amerika'nın "en iyi futbolcusu" unvanına layık görüldü.

Tevez, 2001-2004 ve 2015-2016 yılları olmak üzere 2 dönem formasını giydiği Boca Juniors ile Güney Amerika futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli 2 organizasyonunda mutlu sona ulaştı.

AA

Etiketler: carlos tevez, ronaldo, messi
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