2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı Meksika Grand Prix'sinde 9. olan Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, sezonu şampiyon tamamlamayı garantiledi.

Formula 1 sezonunun 18. mücadelesi, başkent Meksiko'nun 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı. "Pole pozisyonu"ndaki Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in aracının ön kanadı, startın ardından önce Red Bull sürücüsü Max Verstappen, sonra ise Mercedes'ten Lewis Hamilton ile yaşadığı temas sonucu hasar gördü. Hamilton'ın otomobilinin de sağ arka lastiği patladı. Olay sonrası Verstappen liderliğe, Mercedes'ten Valtteri Bottas da 2'nciliğe yükseldi. Değişim için pite gelen sürücülerden Vettel 19, Hamilton 20. sırada yarışa döndü. 33. turda sanal güvenlik aracını fırsat bilen çoğu sürücü, "pit stop" yapmayı tercih etti. Lastik değişimleri sonrası ilk 3'ü, Verstappen, Bottas ve Ferrari'den Kimi Raikkonen oluşturdu. Kalan bölümde ilk 3'te bir değişiklik yaşanmadı ve Verstappen, 1:36.26.552'lik derecesiyle sezonun 2'nci, kariyerinin 3. birinciliğine ulaştı. Verstappen'in 19.6 saniye gerisindeki Bottas 2'nci, liderden 54 saniye sonra finişe gelen Raikkonen ise 3. oldu. Böylece puanını 333'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Hamilton, mücadeleyi 4. sırada bitiren Vettel'e son iki yarış öncesi 56 puan fark atarak kariyerinin 4. şampiyonluğunu garantiledi. Sezonun 19. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 12 Kasım'da yapılacak. Hamilton 4. kez şampiyon 2008, 2014 ve 2015'ten sonra Formula 1'deki 4. şampiyonluğuna ulaşan Büyük Britanyalı Hamilton, Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Alain Prost ve Sebastian Vettel'in ardından bunu başaran 5. isim oldu. 32 yaşındaki Hamilton, "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar" listesinde Prost ve Vettel ile 3. sırayı paylaştı. Sıralamanın zirvesinde 7 şampiyonlukla Michael Schumacher, 2. basamağında ise 5 şampiyonlukla Fangio bulunuyor. AA

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