Sofuoğlu'dan bir zafer daha

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Kenan Sofuoğlu, bu sezon üst üste dördüncü kez birinciliğe ulaşmayı başardı.

Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda bu sezonki yedinci yarışında piste çıktı. Kenan Sofuoğlu, İtalya'nın Rimini kentindeki Misano Pisti'nde tüm rakiplerini geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Sofuoğlu, şampiyona lideri Lucas Mahias'ın yarış dışı kalması sonucu rakibiyle puan farkını 5'e indirmeyi başardı. Sofuoğlu bu sonuçla kariyerinin 42. zaferine de ulaştı. Dünya Supersport Şampiyonası'nda bu sezonki son üç yarışta rakiplerini geride bırakarak Hollanda, İtalya ve Büyük Britanya'da bitiş çizgisine ilk sırada Kenan Sofuoğlu, zaferlerine bir yenisini daha ekledi ve dördüncü zaferini elde etti. Kenan Sofuoğlu'nun Kawasaki takımı adına yarıştığı şampiyonanın genel klasmanında yedi yarış sonunda, Yamaha takımından Lucas Mahias 105 puanla liderliği sürdürüyor. Mahias'ı 100 puanla Kenan Sofuoğlu takip ediyor. DHA

Okunma Sayısı: 324

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.