Trabzonspor'dan Mertcan Çam ve darp açıklaması

Kiralık olarak forma giydiği Şanlıurfaspor'un kulüp binasında darp edilen Trabzonsporlu futbolcu Mertcan Çam, kulüp yöneticileri ve saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Mertcan Çam, dün akşam idmana çıktığı sırada saldırıya uğradı. Saldırının ardından karayolu ile Erzincan'a gelen Mertcan Çam, bugün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu.

Başında, yüzünde ve bacaklarında darp izi olan Çam, vahim bir durum yaşadığını söyledi. Saldırının şokunu üzerinden atamadığını ifade Mertcan Çam, "İki sezondur Urfada'yım. Hakkımı aradım başka bir şey değil. Urfa'dan geldim, Erzincan'da şikayetçi oldum. Gençlik ve Spor Bakanına teşekkür ederim. Gerekli şikayetimi ilgili yerlere yaptım. Kolay kolay sindirilecek bir durum değil. İnşallah adalet yerini bulur. Ben sporcuyum sonuçta, bir sözleşme yapıyorlar, bu benim hakkım. Alınterimle kazanıyorum. O şahıslar, kişi veya kişiler cezalarını çekecekler. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Trabzonspor'dan Mertcan Çam açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Şanlıurfaspor Başkanı ve birkaç kişi tarafından darp edildiği iddia edilen Mertcan Çam ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Şanlıurfaspor Kulübü'nde kiralık statüsündeki futbolcumuz Mertcan Çam'a yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz olayın yaşandığı andan itibaren şu ana kadar hem futbolcumuz hem ailesi hem de ilgili makamlarla irtibat halinde olmuş, gereğinin yapılması konusunda da girişimlerde bulunmuştur. Kulübümüz başlatılan soruşturmayı yakından takip etmektedir. Olayın sorumluları hukuk önünde hesap vererek gereken cezaları almalıdır. Bu olayın Şanlıurfa halkına mal edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, kamuoyuna saygıyla duyururuz."