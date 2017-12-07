"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Trabzonspor'dan Mertcan Çam ve darp açıklaması

07 Aralık 2017, Perşembe 11:14
Kiralık olarak forma giydiği Şanlıurfaspor'un kulüp binasında darp edilen Trabzonsporlu futbolcu Mertcan Çam, kulüp yöneticileri ve saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Mertcan Çam, dün akşam idmana çıktığı sırada saldırıya uğradı. Saldırının ardından karayolu ile Erzincan'a gelen Mertcan Çam, bugün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu. 

Başında, yüzünde ve bacaklarında darp izi olan Çam, vahim bir durum yaşadığını söyledi. Saldırının şokunu üzerinden atamadığını ifade Mertcan Çam, "İki sezondur Urfada'yım. Hakkımı aradım başka bir şey değil. Urfa'dan geldim, Erzincan'da şikayetçi oldum. Gençlik ve Spor Bakanına teşekkür ederim. Gerekli şikayetimi ilgili yerlere yaptım. Kolay kolay sindirilecek bir durum değil. İnşallah adalet yerini bulur. Ben sporcuyum sonuçta, bir sözleşme yapıyorlar, bu benim hakkım. Alınterimle kazanıyorum. O şahıslar, kişi veya kişiler cezalarını çekecekler. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Trabzonspor'dan Mertcan Çam açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Şanlıurfaspor Başkanı ve birkaç kişi tarafından darp edildiği iddia edilen Mertcan Çam ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Şanlıurfaspor Kulübü'nde kiralık statüsündeki futbolcumuz Mertcan Çam'a yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz olayın yaşandığı andan itibaren şu ana kadar hem futbolcumuz hem ailesi hem de ilgili makamlarla irtibat halinde olmuş, gereğinin yapılması konusunda da girişimlerde bulunmuştur. Kulübümüz başlatılan soruşturmayı yakından takip etmektedir. Olayın sorumluları hukuk önünde hesap vererek gereken cezaları almalıdır. Bu olayın Şanlıurfa halkına mal edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

DHA

Etiketler: trabzonspor, mertcan çam
Okunma Sayısı: 73
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    282. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kudüs ve Batı Şeria'da genel grev kararı

    ''Ben de yalan söyledim kendisine''

    ''Sen ne yapmak istiyorsun?''

    Yargı personeline operasyon

    ''Trump yalnız kalacaktır, bütün dünyada yalnız kalacaktır''

    İstanbul merkezli 8 ilde doktor ve öğretmenler gözaltına alındı

    Gruptan yenilgisiz çıkan ilk Türk takımı oldu

    Kudüs hepimizindir

    Çocukları olumsuz etkiliyor

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?

    ''Bu karar, bizim için yok hükmündedir"

    Dünyadan Trump'a tepkiler devam ediyor: ''AB ciddi endişe duyuyor''

    Kudüs için kitlesel eylem çağrısı

    Çavuşoğlu: Kudüs İsrail'in başkenti olamaz

    Abbas: Kudüs barış kentidir ve Filistin'in ebedi başkentidir

    Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı

    Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz

    ByLock’tan en az 10 bin kişi mağdur

    Hem siyasi hem ekonomik stres arttı

    AKP ve MHP, yüzde 50+1’i bulamıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17-25
    M. Latif SALİHOĞLU

    33 idam! ‘Bir de kadın asalım’ dediler...
    Ahmet BATTAL

    Yargı ne âlemde?
    Genel

    Çocukları olumsuz etkiliyor
    Genel

    İstanbul merkezli 8 ilde doktor ve öğretmenler gözaltına alındı
    Faruk ÇAKIR

    Kudüs, Kudüs, Kudüs!
    Genel

    Kudüs hepimizindir
    Genel

    Yargı personeline operasyon
    Caner KUTLU

    İlim, sanat ve felsefenin gayesi marifetullahtır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.