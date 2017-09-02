Türkiye, Ukrayna'ya mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki 7. maçında Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

18. dakikada Ukrayna öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Konoplyanka ceza sahasına girdi, Kravets'e pasını bıraktı. Kravets, geriden gelen Kovalenko'ya pasını attı. Kovalenko da bekletmeden ceza sahası içindeki Yarmolenko'ya pasını gönderdi. Yarmolenko'nun yakın mesafeden yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0 35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Savunmadan atılan uzun pası Kravets kontrol etti. Sol kanattan ceza sahasına giren Kravets, dar açıdan sert vurdu, kaleciden dönen topu Kovalenko önünde buldu. Bu oyuncunun ayağından açtığı topu, son anda savunma uzaklaştırdı. 42. dakikada Ukrayna farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen Ukrayna atağında, Konoplyanka, ceza sahasına girdi. Son çizgiye indi ve pasını altı pasın önündeki Yarmolenko'ya attı. Yarmolenko, Mehmet Topal'ı ekarte ederek topu boş kaleye gönderdi: 2-0 Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 51. dakikada gelişen Ukrayna atağında, Emre Belözoğlu'nun hatalı pasını kapan Konoplyanka, ceza sahasına doğru ilerledi. Konoplyanka'nın ceza yayına yakın noktadan attığı şutta top, direğin yanından auta çıktı. 55. dakikada Ukrayna yine etkili geldi. Sağ kanattan atılan uzun topu Türkiye ceza sahası önünde kontrol eden Matvienko, ceza sahasına girer girmez yerden sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti. 77. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Konoplyanka'nın sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Besedin kafayı vurdu, top üstten dışarıya çıktı. 78. dakikada gelişen Ukrayna atağında, Yarmolenko'nun savunmanın arkasına gönderdiği aşırtma pası Konoplyanka kontrol etmek istedi. Bu oyuncunun ayağından açılan topu son anda kaleci Volkan Babacan kontrol etti. 84. dakikada Ukrayna 3 golüne yaklaştı. Türkiye ceza sahası dışında topla buluşan Konoplyanka, yerden sert vurdu, köşeye giden topu kaleci Volkan Babacan yatarak yumrukladı. Boşta kalan topu, savunma tehlike bölgesinin dışına gönderdi. 89. dakikada gelişen Ukrayna atağında Malinovskyi'nin sol kanattan kullandığı kornerde Cenk Tosun kafa ile topu ceza sahasının dışına gönderdi. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Yarmolenko, yerden çok sert vurdu, kaleci Volkan Babacan köşeye giden topu son anda kornere çeldi. 90+2. dakikada Arda Turan sol kanatta topla buluştu. Arda, Ukrayna ceza sahasına girmeden sol çaprazdan şutunu attı, top kalecinin kontrolünde yan ağlara gitti. Karşılaşma Ukrayna'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. AA

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