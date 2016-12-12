Uçak kazası geçiren Chapecoense'ye şok ceza!

Trajik bir uçak kazası geçiren Brezilya takımına federasyon hükmen mağlubiyet ve 28 bin Euro ceza verdi.
Geçen hafta Kolombiya'da yaşanan uçak kazasında birçok oyuncusunu kaybeden Chapecoense'ye federasyondan şok ceza geldi. Brezilya Serie A'nın son haftasındaki Atletico MG maçına çıkmayan Chapecoense'yi Brezilya Futbol Federasyonu 3-0 hükmen yenik ilan ettiğini açıkladı.
Federasyon ayrıca Chapecoense'ye 28 bin Euro ceza verdi.
Brezilya basınında ve kamuoyunda büyük tepki çeken durum sonrası henüz Brezilya Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama gelmedi. Chapecoense Kulübü yetkilileri ise daha önce bu maça çıkmayacaklarını, çıkma gibi bir ihtimalleri olmadığını açıklamıştı.
DHA