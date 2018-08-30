UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuraları belirlendi.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Galatasaray, D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile eşleşti. Kura çekimine göre, ilk maçların 18-19 Eylül'de oynanacağı grup eşleşmeleri şöyle oluştu: A Grubu: Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Monaco (Fransa), Club Brugge (Belçika) B Grubu: Barcelona (İspanya), Tottenham (İngiltere), PSV (Hollanda), Inter (İtalya) C Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Napoli (İtalya), Liverpool (İngiltere), Kızılyıldız (Sırbistan) D Grubu: Lokomotiv Moskova (Rusya), Porto (Portekiz), Schalke 04 (Almanya), Galatasaray E Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), AEK (Yunanistan) F Grubu: Manchester City (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Olympique Lyon (Fransa), Hoffenheim (Almanya) G Grubu: Real Madrid (İspanya), Roma (İtalya), CSKA Moskova (Rusya), Viktoria Plzen (Çekya) H Grubu: Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Valencia (İspanya), Young Boys (İsviçre) Grupta ilk iki sıra tur atlayacak Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Kupa 1"de takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak. 2018-2019 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. AA

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