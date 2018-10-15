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15 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

"Ünal hocaya destek verilmesi gerekiyor"

15 Ekim 2018, Pazartesi 11:36
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Trabzonspor, her zaman zirve için oynayan bir kulüptür. Ünal hocaya güveniyoruz. Sadece biz değil, camianın her kesiminin ona destek vermesi gerekiyor. dedi.

Ligin ilk 8 haftasında 13 puan toplayarak 5. sırada yer alan bordo-mavililerde kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, söz konusu dönemi ve camiadaki şampiyonluk söylemlerini değerlendirdi.

Hacısalihoğlu, sezon başında takıma yeni oyuncuların katıldığını, sakatlıklar ve eksikler olduğunu, bunun yanında ödemelerde sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, "İlk 8 haftaya bakıldığında, ne çok iyi, ne de çok kötüydü diyebilirim. Daha iyi olabilirdi. Galatasaray'ı o futbolla, skorla yendiğiniz zaman, ister istemez, Aytemiz Alanyaspor'u da keşke yenseydik, MKE Ankaragücü'nden son dakikada gol yemeseydik, Göztepe maçını kazansaydık diyebiliyorsunuz. Bunlar düşündüğümüz gibi gerçekleşse, liderdik." diye konuştu.

"Şampiyon olacağım demekle, şampiyon olunmaz"

Özellikle art arda alınan Kasımpaşa ve Akhisarspor galibiyetlerinin ardından camiada şampiyonluk söylemlerinin artmasına ilişkin Hacısalihoğlu, "Şampiyon olacağım demekle, şampiyon olunmaz. Hedef belirleme amaçlı söylem olarak bakıldığında, doğru. Faydaları vardır. Öbür türlü şartlanmışlık ve büyük umutların, büyük hayal kırıklıklar yarattığı gerçeği de var. Trabzonspor, her zaman zirve için oynayan bir kulüptür. Zirvedeki yeri ne olur? Bu, o dönemki kadrosuna, şansına, rakiplerinin imkanına, bugün için de en önemlisi, ekonomisine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

"Ünal hocaya destek verilmesi gerekiyor"

Bordo-mavili yönetici, sezon başında boş mukaveleye imza atarak Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Üral Karaman'a destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Trabzonspor'un Karaman yönetiminde son 5 yılın en iyi sezon başlangıcına imza attığını vurgulayan Hacısalihoğlu, şöyle konuştu:

"Ünal hoca ile sözleşme yapılırken, 'Siz kaç lira isterseniz onu yazın.' dedi. Aldığı paranın miktarı değil, hissettiği duygu önemli. Futbolculuğunda da öyleydi. Trabzonspor'un, kulüp şartlarına ve ekonomisine uygun oyuncular, hocalar bulması lazım. Son dönemlerde çalıştığımız hocalar var. Ücretlerini saymıyoruz, aldıkları tazminatlar bile 10 senelik teknik adam ücretini karşılardı. Ama bizden ayrılan Trabzonlu hocalara, o duyguyu yaşayanlara tazminat ödemedik."

AA

Etiketler: Trabzonspor, şampiyon, teknik direktör, sporcu
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