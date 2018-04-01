Üst üste 5'inci kez şampiyonluğa ulaştı

Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 3-0 yenerek üst üste 5'inci kez kupaya uzandı.

Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), şampiyonluğa ulaştı. Bordeaux'da Matmut-Atlantique stadında yapılan kupa finalinde, Fransa'nın iki formda takımı PSG ile Monaco karşılaştı. Maça hızlı başlayan PSG, 8. dakikada Uruguaylı futbolcusu Edinson Cavani'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 21. dakikada sahneye çıkan PSG'nin Arjantinli yıldız futbolcusu Angel Di Maria takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda oyuna daha hakim olan PSG, 85. dakikada Cavani'nin golüyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Turnuvadaki 7'inci şampiyonluk Bu galibiyetle üst üste 5'inci kez kupayı müzesine götüren PSG, toplamda ise turnuvadaki 7'inci şampiyonluğuna ulaştı. Geçen yıl da Fransa Lig Kupası finalinde Monaco ile karşılaşan PSG, 4-1 kazandığı mücadele sonrası kupayı almıştı. AA

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