"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Video Yardımcı Hakem sistemi hayata geçiyor

08 Haziran 2017, Perşembe 16:50
Futbolun teknolojiden faydalanmasını sağlayarak hataların en aza indirilmesini amaçlayan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'deki ilk testi gerçekleştirildi.

FIFA kokartlı Türk hakemler, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, Medipol Başakşehir Kulübünün altyapı takımları arasında yapılan maçta VAR sistemini ilk kez uyguladı.

VAR testini, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yönetim kurulu üyeleri, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile MHK üyeleri ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ takip etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım Demirören, VAR sisteminin FIFA tarafından kabul edildiğini ve hakem hatalarının daha azalması amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Almanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerin VAR sistemine geçtiğini belirten Demirören, "Elbette geçtiğimiz sezon hakem hataları oldu. Olmaya da devam edecek ama hiç kimse Türk hakeminin adaletsiz olduğunu ya da bilerek yanlış karar verdiğini söyleyemez. Hatalar olmuş, canlar yanmıştır, buna da herkes üzülmüştür. Sisteme ilk adımımızı attık. Bu gerçekleştirdiğimiz ilk deneme. Uzun bir süre. IFAB'ın kontrolünden geçtikten sonra başlanabilecek. Sadece buradaki denemeyle bitmiyor, yurt dışında da eğitimler var. Hedefimiz sistemi ocak ayına en iyi şekilde yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Namoğlu: Sistemin yararlı olacağına inananlardanım

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, sistemin ofsayt, gol, penaltı, ihraç ve yanlış ihraçlarda devreye gireceğini söyledi.

Sistemi İtalya'ya giderek Juventus-Atalanta maçında yerinde takip ettiğini anlatan Namoğlu, şöyle konuştu:

"Sistemin yararlı olacağına inananlardanım. Hakem insandır görmeyebiliyor, o pozisyonlar itibarıyla burada teknoloji devreye giriyor. VAR hakemi oyun durduğunda, o hatayı düzeltmiş oluyor. Sistem; ofsaytta dahil olmak üzere gol kararı, penaltı, ihraç ve yanlış ihraçlarda devreye girecek. Dolayısıyla adaleti daha iyi sağlamış olacaktır. Amacımız süreyi azaltarak sisteme bir an önce geçiş yapmak. O nedenle hakem arkadaşlar sürekli eğitim görecekler."

AA

Etiketler: video hakem, var sistemi
Okunma Sayısı: 849
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.