Wembley Stadı'nın ünlü kemeri Türkiye için kırmızı oldu, Manchester City mesaj yayınladı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın üzerindeki ünlü çelik kemer, İstanbul'da düzenlenen hain terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına kırmızı renge büründü.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından İstanbul'daki saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dün Türkiye'deki Beşiktaş stadyumunun dışında yaşanan saldırının ardından Wembley'in kemeri bu gece, saygımızı ve acıları paylaştığımızı belirtmek üzere kırmızı." denildi. Toplam 90 bin kişilik kapasiteye sahip Wembley Stadı, üzerindeki 134 metre yüksekliğindeki çelik kemerle Londra'nın silüetine katkıda bulunuyor. Manchester City'den 'Türkiye ile kalplerimiz bir' mesajı İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle paylaşımda bulundu. İngiliz kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kalplerinin, Beşiktaş'taki saldırıda yaralanan ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle olduğunu belirtti. Manchester City'nin yanı sıra milli futbolcu Arda Turan'ın oynadığı İspanya'nın Barcelona Kulübü ve İtalyan ekibi Inter, Türkçe sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin acısını paylaştıklarını kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 469

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.