"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Papa Fransiskus Arap Yarımadası’nda ne arıyor?

Şükrü BULUT
11 Şubat 2019, Pazartesi
Papa’nın Abudabi ziyaretinin Türkiye medyasındaki yansımaları sizi de hüzünlendirdi mi? Yalnız bakışlarıyla değil, düşünceleriyle de yüz küsur sene önceye takılı kalmış genç yazarların şaşkınlıklarına şaşırmamak elde değil.

Bazıları neden BAE’ye gitmiş? diyorlar. Vehimlerini aşırı derecede işleterek, gerçek hayatla ve dünya siyasetiyle hiç alâkası olmayan şeyler yazıyorlar: Türkiye’ye karşı Arap, İsrail ve Amerika işbirliği yapılıyormuş. Abu Dabi tercihine en güzel cevabı aslında İbrahim Kalın verebilir. Dünya çatışmalarının % 60’ı İslâm ülkelerinde cereyan ediyormuş. Sebebini sormayacağım, zira tartışma çıkar. Yani Papa Ortadoğu’yu veya İslâm coğrafyası’nı ziyaret etmek istiyor, fakat problemsiz bir BAŞŞEHİR bulamıyormuş. Jakartadan, Kualalumpur’a, Karaşi’den Tahrana, Bağdat’a, Şam-ı Şerif’e Riyad ve Ankara’ya şöyle bir bakalım. Mevcut hükümetin de yanlış politikalarıyla misafir kabul edebileceğimiz bir yer bıraktık mı?

Francesco açıkça söylüyor, Dünya barışının merkezi Ortadoğu olacaktır. Bediüzzaman’ın bundan altmış küsur sene önce, dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’na gönderdiği ve muhtevasında dünya barışını anlattığı mektubunda tesbit ettiği hakikati Papa, bugün Abu Dabi’de açıklıyor. Lübnan’ı dahil etmezseniz Ceziretülarap’ı bir Papa ilk defa ziyaret etmiş. 48 saatlik ziyaretine neleri sıkıştırdığını da araştırmamış gazetecilerimiz. Bu coğrafyadaki bütün semavî din temsilcileriyle bir araya gelmiş. Yecüc ve Mecüc ile mücadele çerçevesinde, Ezher’in temsilcisi Ahmet el Tayyip ile bir yazılı anlaşma imzalamışlar. Çoğu uzak doğudan 120.000 Hıristiyanla da stadyumda duâ etmiş.

Siyasî tarafgirlik dehşetli bir hastalıktır. Taraf olduğumuz politikacıyla aynı görüşte olmayan karşı politikacıların canları Cehenneme anlayışı! ne kadar vahşiyane bir görüş değil mi? Halkları, coğrafyaları ve kültürleri, sevmediğimiz şahıslarla aynîleştirmek ne kadar büyük bir zulüm. Türkiye gibi İslam Âleminin pişdarlığını yapan bir ülkenin, bugün Körfez’deki devletçikler ile söz düellosuna girmesi hepimizin ağırına gider değil mi? Yani 5 milyara yakın bir topluluğun temsilcisi hakkında Veliaht Muhammed bin Zayet veya babası halife bin Zayet’ten dolayı ileri geri konuşmak Müslüman Türk medyasına yakışır mı? Sosyalist veya komünistler yazsalar, azıcık anlarız.

Franciscus neler söylüyor?

Çok ilginçtir ki, ziyaretin esas noktalarını teğet geçen basınımız, Papa’nın konuşmasından da bahsetmiyor. Bu çölün ortasına kadar gelen ve bir çok meselede kader birliği yaptığımız Hıristiyanlık Âleminin ruhanî liderinin burada neler konuştuklarını hiç merak etmez misiniz?

Allah’ın bütün insanları kendisine kul ve birbirine kardeş yarattığını söyleyen Papa, mânâ olarak Kur’ân’daki bir çok âyete atıflarda bulunuyor. İnsanların yaratıcı önündeki eşitlikleri, bir insanın hakkının kutsal olduğunu ve topluma feda edilemeyeceğini anlatırken, semavî dinlerin kendilerini sıkıştıran vazifelerden kaçamayacaklarını ve mecburen halklar ve kültürler arasında köprüler inşa etmemizin gerekliliği üzerinde duruyor. Barış temasını konuşmasının merkezine alan Papa, ilim ve adalet olmadan dünya barışının sağlanamayacağını müteaddit defalar vurguluyor. Gençlere yönelik mesajları da dikkati çekiyor, Papa’nın… Sosyal medyanın zararları, tembellik ve mesleksizlik ve onları çepeçevreleyen materyalizmin üzerlerine boca ettiği nefret duygusu ve bunu yaparken de yalan haberler… Barış güvercini ağzındaki zeytin dalını elbette Ortadoğu’dan almıştı. Bu güvercinin bir kanadı ilim ve diğeri ise adalet. Zulüm ve adaletsizliğin kanser gibi barışı bitirdiğine dikkati çeken Papa, sözü zalimlerin harap ettiği Libya’ya, Suriye, Irak ve Yemen’e getiriyor. Bu coğrafyayı dünya kamuoyuna mazlûm olarak takdim ediyor Franciscus...

Yalnızca kendi dindaşını kollayan adaleti örtülü zulüm olarak tanıtan Papa, materyalizmin dinsizlik yolunda gençlere karşı teknolojiyi kullandığını da haber veriyor. 

İslâm Coğrafyası’nın bir kısım temsilcileriyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde görüşen Françesko’nun ilginç iki cümlesiyle konuyu kapatalım: Ya geleceği birlikte inşa edeceğiz veya bizim için gelecek yoktur. 

Diğer bir cümle: Dünya barışının merkezi Orta Doğu’dur, barış buradan başlayacaktır.   Ve son cümle: 

Dininin ve insanlığın gereğini yapmayan münafıklara kilisenin ihtiyacı yoktur.

Okunma Sayısı: 1440
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • zeliha

    12.2.2019 09:45:20

    Sanıyorum papa ihlas risalesini okumuş. Ve hakikati görüp kendinden önce gelen papaların vazifeni tamamlamak için çölü seçmiş. Bu seçimi kendi başına yapmış olmadığını düşünüyorum.16. Benedikt sidney meydanında buna çok yakın yaptığı konuşmayla aynı maksadı güttüğünü zannediyorum. Deccal ve süfyana karşı mehdi ve mesih iş başında. Elhamdülillah. Gazetemiz tek başına da olsa bunu diilerndirmesi dunya kamu oyu için bir dane de olsa yeterli degil mi? TEBRİKLER.

  • Fatma

    11.2.2019 20:43:44

    Çok güzel ve aydinlatici bir yazi olmus. Elinize yüreginize saglik.

  • çetin acar

    11.2.2019 20:13:06

    demek ki, papanın barış mesajlarından rahatsız olanlar var. ahir zamanda hakiki İsevilerle islamiyetin musalaha edeceğine dair hadis-i şeriften de haberleri yok zavallıların. körü körüne taassup içindeler. onlar için de dua etmek lazım.

  • Ali

    11.2.2019 12:12:21

    Tebrikler. Türkiye ancak bir nur talebesinin yapabileceği tespitler.

  • Demokrat Avrupa

    11.2.2019 11:48:24

    Mesih ile Mehdi elbette ayni safta müacedele verecektir. Bunu da yapabilmesi icin cografi olarak da yakinligindan dolayi Deccaliyet ve Süfyanit`e karsi olan hareket Avrupa ve Islam Alemi`nden dünyaya yayilmali....

  • Gündüz Alp-2

    11.2.2019 11:48:19

    Hele, "Yalnızca kendi dindaşını kollayan adaleti örtülü bir zulüm olarak tanıtan, materyalizmin dinsizlik yolunda gençlere karşı teknolojiyi kullandığını" söyleyen "Ya geleceği birlikte inşa edeceğiz veya bizim için gelecek yoktur" diyen, "Dünya barışının merkezi Orta Doğu'dur, barış buradan başlayacaktır" haberini veren "Dininin ve insanlığının gereğini yapmayan münafıklara kilisenin (siz bunu 'caminin' diye de okuyabilirsiniz-GA) ihtiyacı yoktur" beyanına kim itiraz edebilir? Bugün bizim de hem bölgemizde hem ülkemizde barış, adalet ve kardeşliğin kurulması için bu gerçekleri korkusuzca dile getirecek aydın, fikir ve ilim insanlarına ihtiyacımız yok mu? Elbette vardır. Peki neden dile getirilmiyor? "Hiss-i havf"? Tamam. Pekala, medyayı geçtik, bu ülkenin yönetiminde uzun yıllar bulunmuş, etkili, yetkili, sorumluluk sahibi ve omuzlarında milletin hak ve hukuku bulunan "er kişilere" ne demeli?

  • Gündüz Alp

    11.2.2019 11:29:42

    Sayın Bulut, Papa'nın yandaş medyada fazla yer almayan gezisine dair yazınız için teşekkür ediyorum. Ne kadar isterdim, kendi aralarında gerçek anlamda ittihadı ve barışı tesisi etmiş İslam Dünyasından Dünya için Barış adlı bir heyetin, başta ABD, AB, Rusya, Çin, Hindistan, Japonya, ...vb bütün ülkeleri dolaşsın Dünya Barışının çok geç kalmış temellerini atsın. Fakat heyhat! Kendileriyle uğraştığı, hürriyetçi demokrasi ve hukukun üstünlüğünü bir türlü hakim kılamadıkları için aç kurtların hücumuna maruz kalmaktadırlar. İslamın verdiği mesajlara uygun bir adım attığı için Papa'yı tebrik etmek gerekir. Barış, adalet, kardeşlik bizim de şiddetle ihtiyaç duyduğumuz şeyler değil mi?

  • vehbi

    11.2.2019 10:44:14

    Yazı güzel, söylenenler de güzel. Fakat bazı insanlar diyorlar ki; Papa önce vatanı olan Güney Amerika'ya baksın, oradaki zulümleri görsün ve emperyalistlerle orada mücadele etsin, sonra Arabistan'a gelsin... Acaba bu iddianın doğru tarafı yok mu?

  • Toygar

    11.2.2019 09:10:16

    Bir olaya bu kadar pozitif yaklaşılırdı sanırım. Bu da hakikati arama niyetinden olsa gerek. Ben de aynı ve olumlu hisleri taşıyordum fakat, malum medyanın yanlı, yanıltıcı ve hakikatten yoksun bakış açıları bu habere biraz uzak kalmama sebep olmuştur ve bizim grupta da pek makes bulmamıştı açıkçası. Halbuki Papa'nın bu ifadelerinin altına imza atmayacak Müslüman olur mu? Garip. siyasete bulaşmış bir toplum, Üstad'ımızın ifadesiyle, menfi siyasete duçar olmuş zavallı Müslümanlar!.. Melek-şeytan hadisesi anlayın işte! Elde hak olmazsa; hak elde olsa da, kafa fenerlerinde yol tutma garabeti hasıl olmuşsa; yapacak bir şey kalmıyor, duadan başka. Allah tüm mülümanlara akıl fikir ve iz'an ihsan etsin. Bu dinlerarası diyalog için ifade edilen olumsuz mânâdaki saçma bakış açısına da bir son vermeli bu bilgisiz Müslümanlar. Gerisi kendiliğinden düzelir! Düzelir kardeşim.

  • Suad

    11.2.2019 08:43:51

    Evet,şuradaki konuşmayı kabul etmemek mümkün değil. İslam halklarını birinci derecede ilgilendiren mesajlar. Körü körüne muhalefet,bu zamanda deccala yakalatır insanı. El iyazubillah

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Türkiye harekete geçmeli

Devlet, piyasaya borçlarını ödesin

Hesabı millet ödüyor

Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

Suriye'de herkesin hesabı farklı

Biden: Amerika utanç kaynağı

Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

Suriye sınırına komando sevkiyatı

'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

İdlib'de art arda iki araç infilak etti

Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

En Çok Okunanlar

Ahmet BATTAL

Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Din, devlet, siyaset
M. Latif SALİHOĞLU

Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Cevher İLHAN

Siyasette “karalama kampanyası”
Atilla YILMAZ

Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
Ali FERŞADOĞLU

Evlilikte aileler arasında uyum
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Süleyman KÖSMENE

Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
Nejat EREN

Kur’ân hükümleri ve gerçek adalet

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.