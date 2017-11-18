"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Allah’ın işitme sıfatı

Süleyman KÖSMENE
18 Kasım 2017, Cumartesi
Suna Hanım: “Allah bizim içimizden geçirdiğimiz kalbimizden yaptığımız duâları işitir mi? Bediüzzaman bunu nasıl işlemiştir?”

ALLAH ARACISIZ İŞİTİR

Cenâb-ı Allah, Semi’dir. Yani mahlûkatının seslerini, duâlarını, niyazlarını, yalvarışlarını, yakarışlarını harfiyen işiten; herkesin her âhını, her sözünü, her çağrısını, her çığlığını eksiksiz duyandır.1 Allah, işitmesi için sese, söze, kelâma, konuşmaya, dile, kulağa, işitme aracına, ses nakline… Vs. Hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. İçimizden geçirdiğimiz, kalbimizden geçen duâları elbette harfiyen duyar. 

Semi ve Kerim olan Cenâb-ı Hakk’ın, en gizli bir canlının en gizli bir arzusunu işittiğini, kabul edip merhamet ettiğini ve hal diliyle de olsa cevap verdiğini bildiren Bediüzzaman, yaratılan her şeyin terbiye ve tedbirinin, Semi ve Basîr olan Cenâb-ı Allah’a mahsus olduğunu kaydeder.2 

Cenâb-ı Hakk’ın küllî iradesine ve mutlak kudretine hadsiz fiiller, hadsiz sesler, hadsiz duâlar, hadsiz işler, hiçbir cihette ağır gelmez, birbirine mani olmaz, Hâlık-ı Zülcelâl’i meşgul etmez, şaşırtmaz. Cenâb-ı Hak bütün varlıkları birden görür, bütün sesleri birden işitir; O’na göre yakın, uzak birdir. İsterse bütününü birinin imdadına gönderir. Her şeyin her şeyini görür. Bütün seslerini işitir.3 

O HER MUHTACIN AHINI ANINDA İŞİTİR

Bediüzzaman’a göre, canlıların yaratılışına bakıldığında Cenâb-ı Hakk’ın muktedir, muhtar, işitici, bilici ve görücü olduğu asla dikkatli gözlerden kaçmamaktadır. Cenâb-ı Hak en küçük canlıyı görmekte, bilmekte, dinlemekte ve her şeyi istediği gibi yapmaktadır. Kezâ, kulağı veren Cenâb-ı Allah, o kulağın işittiklerini elbette işitmekte, sonra kulağı yapmakta, yaratmakta ve vermektedir.4 Bütün zihayat mahlûkların elleri yetişmediği ve iktidarları dairesinde olmayan bütün ihtiyaçlarının, bir nevi duâ hükmünde olan fıtrî istidat ve zarûrî ihtiyâç dilleriyle istedikleri vakitte, gayet Rahîm, işitici ve şefkatli bir gaybî el tarafından verilmesiyle kat’î anlaşılıyor ki, her dertlinin ahını dinleyen, her muhtâcın duâsını işiten bir Semî ve Mucîb perde arkasında vardır. Bu Semi ve Mucib, en küçük bir zîhayatın, en küçük bir ihtiyacını görmektedir. En gizli bir ahını işitmekte, şefkat etmekte, fiilen cevap vermekte ve memnun etmektedir. Keza, işitici olan Cenâb-ı Hakk’a nazaran, insan nev’inin en büyük duâsı olan âhiretin icadı ve en büyük mutluluğu olan ebedî saadetin verilmesi için Hazret-i Muhammed’in (asm) tek duâsı kâfidir! Cennetin vücudu ve âhiretin icadı, Mucîb, Semi ve Rahîm olan Cenâb-ı Hakk’ın kudretine baharın icadı kadar kolay ve rahattır.5 

SADECE ALLAH’A MİNNET ETMELİ

Yaratılış itibariyle temel azalarda birbirlerine birebir benzerlik taşıyan insanların, inceliklerde ve kişiliklerde birbirine nazaran bir hayli farklılıklar arz ettiğini beyan eden Saîd Nursî, benzerlik cihetinin Allah’ın Vahid-i Ehad olduğuna, farklılık cihetinin ise Cenâb-ı Hakk’ın irade Sahibi olduğuna şehâdet ettiğini kaydeder.6 

Bediüzzaman’a göre, insan nev’inin şu farklılığı ile beraber; buğday, üzüm, arı ve karınca gibi nevilerdeki tıpa tıp benzerlik, Allah’ın Semi ve Basîr olduğuna işarettir. Gören ve işiten Yaratıcı, birçok türü bir birine yakın bir uygunluk içinde yaratmıştır. Hikmet ile yapılmış bir masnu olan insan, her şeyin Malik’i olan Cenâb-ı Allah’ı bilmekten gafil olmamalı; her şeyin gizli açık feryadını işiten Semî’in varlığı hakkında tereddüt etmemelidir.7 

Bediüzzaman sorar: Bütün kâinatla alâkadar olup, her şeyin minnetine girmektense ve ihtiyaç için bütün sebeplere ve vasıtalara el açmaktansa, bir Rabb-i Vâhid, Semi ve Basîr’e iltica etmek daha rahat ve daha kârlı değil midir? Bir sineğin kafasındaki o küçücük hücrelerin nidâlarına “Lebbeyk” diyen Sâni-i Semî’in ve Basîr’in, insanın duâlarını işitmemesi ve o duâlara müsbet cevaplar vermemesi imkânı var mıdır?8 

GÜNÜN DUÂSI

Ey bütün yakarışlarımı işiten! Ey bütün duâlarıma cevap veren! Ey bütün sığınışlarımı kabul eden Allah’ım! Beni kulluğuna al! Yakarışlarımı makbul kıl! Günahlardan rahmetine olan sığınışlarımı kabul eyle! Beni gaflette bırakma! Amin.

Dipnotlar: 1- Mücâdele Sûresi, 58/1; İsrâ Sûresi, 17/1. 2-  Sözler, s. 71. 3- Sözler, s. 629. 4- Şuâlar, s. 15. 5- Şuâlar, s. 193. 6- Mesnevî-i Nûriye, s. 152. 7- Mesnevî-i Nûriye, s. 153. 8- Mesnevî-i Nûriye, s. 59. 

 

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    263. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Abdullah Gül'ü yalnız bıraktılar

    NATO: O subay ordudan atıldı

    Gazoz ve meyve suyuna ÖTV geldi

    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak açıklama!

    Büyümenin kalitesi sorunlu, demek ki bir yerlerde bir eksik var

    Maden faciasında cezalar artırıldı

    Erdoğan konuştu, dolar 3,90'ı aştı

    AB Türkiye'ye kesintileri görüşüyor

    Akşener'den 'ittifak' açıklaması

    Türkiye'nin dış açıkları dokuz ayda 77 milyar dolar arttı

    Sarıyer'de hareketli dakikalar!

    NBC'nin iddiası: Reza Zarrab itirafçı oldu

    Tesla'nın yeni araçları görücüye çıktı

    Eski futbolcuya Bylock gözaltısı!

    Marmara Üniversitesi'nde operasyon

    Siyaset yapan hakime de, yargıya karışan siyasete de hayır

    Rıza Sarraf duruşmaya katılmadı

    MHP'de 'AKP ile ittifak' istifası

    ABD'ye bir haftada 2 not verildi

    Metrobüs hattı Silivri'ye kadar uzatılıyor

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Darbeye karıştığımla ilgili bir delil göstersinler idam olmaya razıyım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Emperyalistlerin Kürtler’e bakışı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    M. Kemal yaşasaydı...
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanı kriter belirleyebilir mi?
    Mehmet ÇETİN

    Beşinci Şuâ’nın verdiği ihbarlar yaşanıyor
    Cevher İLHAN

    Ve AKP’nin “Atatürk açılımı” akıbet(sizliğ)i
    Faruk ÇAKIR

    Zirvelerde kar olur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa USTA

    Aklı merkeze alan, kutsalı reddeden modernizm
    Risale-i Nur'dan

    Bu dünya çabuk tebeddül eder bir misafirhanedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.