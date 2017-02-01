Gönenli Hoca ve Bediüzzaman Hazretleri

Gönenli Hoca, Bediüzzaman Hazretleriyle Denizli Hapishanesi’nde bulunan ve onun “Biz Kur’ân’ın mânâsını, siz ise lâfzını hıfzetmekle vazifelisiniz!” cümlesine muhatap olan bir aziz insan.

1992 Ocak ayında vefat eden bu değerli zatı rahmete vesile olması niyeti ile anmak istedim.

Yıllar önce Necmeddin Şahiner’e Son Şahitler isimli eserinde ‘’Cesaret ve kuvvet dersini kendisinden aldım‘’ dediği Bediüzzaman Hazretleri’ni şöyle anlatıyordu:

“‘Yâ Rabbi! Bu zâtın bende hiç kısmeti yok mu?’ diye düşünürdüm. Evime dâvet ediyordum, gelmiyordu. Devamlı olarak ‘Söyleyin Hafız Mehmed’e, Sakın sakın yanıma gelmesin’ diye hocalarla haber gönderiyordu.

Bir Kurban Bayramı’ndaydı. Sabah namazından sonra kapı çalındı. ‘Muhammed kardaşım! Muhammed kardaşım!’ diye bir ses çağırıyordu. Kapıya çıktım. Baktım ki Üstad. Boynuma sarıldı ve ‘Sen Kur’ân’a çok hizmet ediyorsun. Benim yanıma gelenleri çok tâciz ediyorlar. Seni tâciz etmemeleri için, benim yanıma gelmesin, diye haber gönderdim’ dedi. Yanında talebeleri de vardı. ‘İstanbul’da hiçbir kimsenin evine gitmemeye karar vermiştim’ dedi. Yanındaki talebeye işaret etti. ‘Ver kabımı, kısmetimi versin’ dedi. Keramete bakınız. Daha önce ‘Bu zatın kısmeti yok mu?’ demiştim ya. Kısmetini almaya gelmişti. Evde yumurta tatlısı vardı. Ondan verdim.

“Orada dedi ki: ‘Bir Müslüman bir beldede bulunduğu sırada bayram olsa, oranın din büyüğünü ziyaret etmek ona vâcibdir. Madem ki bu kardaşımız Hazret-i Kur’ân’a hizmet için ortaya çıkmış. Ben de onu bu beldenin şeyhülislâmı kabul ederek ziyarete geldim.’ İşte böyle geçti aramızdaki konuşmalar. Elhamdülillâh. Allah şefaatine nail eylesin. Ona çok şey borçluyum.’’

GÖNENLİ MEHMET EFENDİ VE HANIM TALEBELERİ...

Gönenli Hoca İstanbul’da hanımlar cemaatine yaptığı sohbetlerle de gönüllerde taht kurmuştu.

Onun sohbetleriyle yetişmiş olan hanımlar, 1995 yılında “Gönenli Mehmet Efendi İlim ve Hizmet Vakfı”nı kurdular. Vakıf yetkilileri şimdilerde Silivri’de yaşlılar evi için çaba sarf etmekte. Kimsesiz, bakıma muhtaç yaşlıların barınma ihtiyaçlarının karşılandığı bu mekân hayırlı hizmetlere vesile oluyor.

Gönenli Hoca’nın hanım talebeleri şefkat ve merhametleriyle bu sefer de yaşlıların gönüllerini hoş eyliyorlar.

Ne diyelim, Allah sayılarını arttırsın!