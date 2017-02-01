"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Gönenli Hoca ve Bediüzzaman Hazretleri

Yasemin GÜLEÇYÜZ
01 Şubat 2017, Çarşamba
Gönenli Hoca, Bediüzzaman Hazretleriyle Denizli Hapishanesi’nde bulunan ve onun “Biz Kur’ân’ın mânâsını, siz ise lâfzını hıfzetmekle vazifelisiniz!” cümlesine muhatap olan bir aziz insan.

1992 Ocak ayında vefat eden bu değerli zatı rahmete vesile olması niyeti ile anmak istedim. 

Yıllar önce Necmeddin Şahiner’e Son Şahitler isimli eserinde ‘’Cesaret ve kuvvet dersini kendisinden aldım‘’ dediği Bediüzzaman Hazretleri’ni şöyle anlatıyordu:

“‘Yâ Rabbi! Bu zâtın bende hiç kısmeti yok mu?’ diye düşünürdüm. Evime dâvet ediyordum, gelmiyordu. Devamlı olarak ‘Söyleyin Hafız Mehmed’e, Sakın sakın yanıma gelmesin’ diye hocalarla haber gönderiyordu.

Bir Kurban Bayramı’ndaydı. Sabah namazından sonra kapı çalındı. ‘Muhammed kardaşım! Muhammed kardaşım!’ diye bir ses çağırıyordu. Kapıya çıktım. Baktım ki Üstad. Boynuma sarıldı ve ‘Sen Kur’ân’a çok hizmet ediyorsun. Benim yanıma gelenleri çok tâciz ediyorlar. Seni tâciz etmemeleri için, benim yanıma gelmesin, diye haber gönderdim’ dedi. Yanında talebeleri de vardı. ‘İstanbul’da hiçbir kimsenin evine gitmemeye karar vermiştim’ dedi. Yanındaki talebeye işaret etti. ‘Ver kabımı, kısmetimi versin’ dedi. Keramete bakınız. Daha önce ‘Bu zatın kısmeti yok mu?’ demiştim ya. Kısmetini almaya gelmişti. Evde yumurta tatlısı vardı. Ondan verdim.

“Orada dedi ki: ‘Bir Müslüman bir beldede bulunduğu sırada bayram olsa, oranın din büyüğünü ziyaret etmek ona vâcibdir. Madem ki bu kardaşımız Hazret-i Kur’ân’a hizmet için ortaya çıkmış. Ben de onu bu beldenin şeyhülislâmı kabul ederek ziyarete geldim.’ İşte böyle geçti aramızdaki konuşmalar. Elhamdülillâh. Allah şefaatine nail eylesin. Ona çok şey borçluyum.’’ 

GÖNENLİ MEHMET EFENDİ VE HANIM TALEBELERİ...

Gönenli Hoca İstanbul’da hanımlar cemaatine yaptığı sohbetlerle de gönüllerde taht kurmuştu. 

Onun sohbetleriyle yetişmiş olan hanımlar, 1995 yılında “Gönenli Mehmet Efendi İlim ve Hizmet Vakfı”nı kurdular. Vakıf yetkilileri şimdilerde Silivri’de yaşlılar evi için çaba sarf etmekte. Kimsesiz, bakıma muhtaç yaşlıların barınma ihtiyaçlarının karşılandığı bu mekân hayırlı hizmetlere vesile oluyor.

Gönenli Hoca’nın hanım talebeleri şefkat ve merhametleriyle bu sefer de yaşlıların gönüllerini hoş eyliyorlar. 

Ne diyelim, Allah sayılarını arttırsın!

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MGK toplantısı sonrası açıklama geldi

    En çok terörü konuştuk

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Suriye'de çözüm görüşmeleri ertelendi

    Kılıçdaroğlu: Dünya bizimle alay mı etsin?

    142 yıla kadar hapis istendi

    Reina saldırısında yeni gelişme: Ses kaydı ortaya çıktı

    Köpeğin üzerini montuyla örten işçiye altın, takdir belgesi ve mont

    ''Trump haklı, bu mükemmel bir fikir''

    5 yaşındaki Müslüman çocuğa kelepçe

    HDP sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı

    Ortaköy saldırısında 14 tutuklama talebi

    Terör örgütü YPG'ye ABD zırhı

    Kardak çevresinde sıcak anlar!

    DP'li Şencanbaz, Demokrat Parti'nin neden ''hayır'' dediğini açıkladı

    Beyoğlu'nda yangın paniği!

    İngiltere'de Trump krizi devam ediyor

    Feyzioğlu'ndan 'anayasa değişikliği' ile ilgili çarpıcı açıklamalar

    2 kilometrelik yer sofrası kuruldu

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Bininci kez Ayasofya
    Genel

    MGK toplantısı sonrası açıklama geldi
    Faruk ÇAKIR

    Sonunda pişman olacaklar
    Cevher İLHAN

    Referandum sürecinde “taraflılık”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB’ye direniş reformlarla aşılır
    Raşit YÜCEL

    Zübeyir Gündüzalp’in hassasiyeti
    Mücahit ÇAKIR

    Trump’ın “Müslüman yasağı” Müslümanlara yarar
    Orhan GÜLER

    “İki yüzyıllık parlamenter sistem deneyimi yok ediliyor”
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Gönenli Hoca ve Bediüzzaman Hazretleri
    Rifat OKYAY

    Bugünlerde neden daha fazla Risale okunmalıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.