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20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Küresel kadın ve aile projeleri

Yasemin GÜLEÇYÜZ
20 Şubat 2019, Çarşamba
Dünyanın en eski kurumu olan aile tüm dünyada Cahiliye Dönemini hatırlatan sarsıntılar yaşıyor. Bu hastalıklı asrın en belirgin özelliği, manevi değerlerin tahribi ve inanç zayıflığı.

Batıda başlayan bu sarsıntı İslâm âlemini de etkiliyor. 

Ülkemiz de bu tahribattan payını alıyor. Modernizm adı altında Kur’ân’daki tesettür emrinin yozlaştırılması, kadın ve erkeğin aile içindeki sorumluluk ve yetkilerinin İlâhî emirlerden hızla uzaklaşması, ihmal edilmesi çok farklı problemleri gündemimize taşıyor.  

Bunlara rağmen yine de öz değerlerimize sahip çıkma konusunda büyük bir hassasiyet var. Sözgelimi, geçtiğimiz günlerde yoğun tepkiler karşısında uygulamalara son verildiği Milli Eğitim Bakanlığı’nca açıklanan iki proje bu konudaki hassasiyetimizi göstermesi açısından güzel örnekler: ‘’Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’’ ve ‘’Çocuk Yogası Projesi’’ cinsiyet eşitliği projesinin aslında çocuklara eşcinselliği aşıladığı, yoga eğitiminin ise çocuklarımız için gereksiz bir proje olduğu konusundaki tepkilerin yapılan açıklamalarla iptali  elbette ki sevindirici gelişmeler... 

İFSAD KOMİTELERİ

Bediüzzaman Hazretleri, Hanımlar Rehberi’nde özellikle gençleri ve kadınların gafil kısmını yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette çalışmalarından bahseder ki, bu çalışmalar İslâm milletine dehşetli darbe indirmektedir. Şüphesiz bunlar küresel ifsad organizasyonlarıdır. Bununla birlikte hususan İslâm milletine yaptıkları tahribatı görünce Müslümanları hedeflediklerini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bir başka açıdan bakıldığında hedefte tevhid inancı vardır. Müslüman ve Hıristiyanlara tuzaklar hazırlanır. Beşinci Şuâ’daki ilgili bölüm bu açıdan orijinaldır.

KADIN HÜRRİYETİ PERDESİ

Bediüzzaman Hazretlerinin bu komitelerin mahiyeti ile ilgili Risale-i Nur’da verdiği bir diğer açıklayıcı bilgi ahirzamanda geleceği söylenen dehşetli şahısların Müslüman ve Hıristiyanları hedef alacağını ve kadın hürriyeti perdesi altında Yahudilerin desteği ile toplum hayatında kargaşa çıkaracaklarını ifade eder:

“Her iki Deccal, Yahudinin İslâm ve Hıristiyan aleyhinde şiddetli bir intikam besleyen gizli komitesinin muavenetini ve kadın hürriyetlerinin perdesi altındaki dehşetli bir diğer komitenin yardımını, hattâ İslâm Deccalı masonların komitelerini aldatıp müzaheretlerini kazandıklarından, dehşetli bir iktidar zannedilir.” (Bediüzzaman Said Nursî, Beşinci Şuâ)

Bu satırlardan anlaşılan küresel ifsad komitelerinin hedefinde aslında Allah’a inananların olduğu gerçeği çıkmaktadır. 

HÜLÂSA

Bu dehşetli manevi fırtınaların insan ve toplum hayatını yerle bir ettiği asırda Kur’ân’da âyetlerde “ûrvetül vuska” olarak nitelendirilen Allah’ın ipine sımsıkı sarılmak gerekir ki savrulmayalım!

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