Bediüzzaman Hazretleri “Nurlarla meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor. Vazifemiz Nurlarla iştigaldir. Geçici şeylere ehemmiyet vermemek ve sabır ve şükretmektir.” der. (Şualar, s. 825)

Gerçekten de Kur’ân’ı müminlere şifa olarak indiren Rabbimiz, tefsirlerine de bu özelliği yansıtmıştır. Kur’ân ayetlerinin izahını yapan müfessirlerin eserleri de bu şifadan nasibini almış, talebe olanların manevi yaralarına merhem olmuştur.

Risale-i Nur Küliyatının her bir kelimesinin de şifalı olduğuna nefislerimiz şahittir.

Risale-i Nur ile her meşgul olduğumuzda onun yaralı kalblerimize fısıldadığı şifalı kelimeleri unutmak mümkün mü?

RİSALE-İ NUR ÇALIŞMALARI

Sene başında İstanbul Yeni Asya hanımlar cemaati olarak Risale-i Nur üzerine ekip çalışmaları yapma kararı almıştık. Daha önceki yıllarda da gerçekleştirdiğimiz bir çalışma metodu idi bu: Ana bir konu belirledik. Konuyu dört başlığa ayırdık. Dört gurup oluşturduk. Her gurup kendi arasında vazife dağılımı yaptı. Risale-i Nur Külliyatı satır satır okunarak sunumlar ortaya çıkmaya başladı.

Ekip çalışmasının ilk meyvelerini geçtiğimiz hafta toplamaya başladık. Genç kardeşlerimizden şahs-ı maneviyi oluşturan unsurlardan biri olan “Tesanüd” konusunu dinledik. Notlar aldık. Sorular sorduk. Hatıralar dinledik. Bazen de Risale-i Nur’dan okunan kalplerimize dokunan şifalı satırlara dayanamayıp sessizce ağladık…

Tesanüd konusunda İhlas ve Sıdk başlığını Zeynep Aksoy’dan, Sadakat ve Sebat başlığını Nesibe Ersoylu’dan, Tesanüdü bozan sebebler konusunu Nurbanu Sipahi’den, Risale-i Nur tarihinden tesanüd örnekleri konusunu Safiye Ece Korkmaz’dan dinledik.

Program sonunda neşriyat standımızı ve mini kermesimizi gerçekleştirdik.

Sabah başlayan programımız aralarda verdiğimiz ikramlı-sohbetli molalarla ikindi vaktine kadar devam etti.

Hem maddi, hem manevi açıdan doyurucu bir programdı.

Daha şimdiden yeni grubumuzun “Feragat” konusunda yapacağı sunumlarını heyecanla beklemekteyiz.

HÜLASA

Evet, sıkıntıları aşmak için altın formül Nurlarla ve nuranî konularla meşgul olmaktır.

Başka çaremiz var mı?