Temiz toplum çalışmaları

İnsanlığın daha iyiye gitmesi için gayret sarfeden herkes tarih boyu sadece fert olarak değil, biraraya gelerek de organizasyonlar yapmışlar, her türlü kötülüğe karşı birlikte hareket ederek mücadele etmişlerdir.

Peygamberimizin (asm) risalet vazifesi daha verilmeden Mekke’deki haksızlıkları, kötülükleri önlemek için ‘Hılful fudul’ adını verdikleri hareketin öncüsü olduğu siyer kaynaklarında anlatılır.

İstanbul’un işgal edilip, İngiliz gemilerinin şehre ardarda içki indirip, gençlerin sarhoş edilmeye çalışıldığı yıllarda Bediüzzaman Hazretleri de içinde İstiklâl Marşı Şairimiz Mehmet Âkif’in de bulunduğu arkadaşlarıyla ‘Yeşilay Derneği’ni kurmuştu. Zira Peygamberimizden (asm) bu dersi almışlardı.

HAYRA ÇALIŞANLAR VE İFSAD KOMİTELERİ

Bizim Radyo’da her Çarşamba yayınladığımız Bizim Aile programı uzun yıllardır devam ediyor. Dergimizin editörü Sedanur Coşkun ile birlikte hazırladığımız yayında geçtiğimiz Çarşamba günü misafirimiz Temiz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay Bey idi.

Anlattıkları toplumumuzun nasıl bir manevî afetle karşı karşıya olduğunun örnekleriyle doluydu: Uyuşturucu madde kullanımının 8 yaşına kadar indiğini, her kırk kişiden birinin bu illetin kıskacında olduğunu anlattı. Domuz yağından florasan maddesine kadar aklınıza gelmedik maddelerin kullanıldığı sentetik bileşenlerse alındığı ilk anlardan itibaren beyin fonksiyonlarını dumura uğratıyor, sonu ölüme giden olaylara sebep olabiliyordu. Araştırmalara göre kullanıcıların çoğu bu işe sigara içme alışkanlığı ile başlamıştı. Gittiği şehirlerde konferans salonlarında, okullarda velilere ve çocuklara bu illetin zararlarını anlatmaya hayatını vakfetmişti.

AİLE BAĞLARI ZAYIFLADIĞINDA

İlginç ve ibretli olan bu manevî afetin aile bağlarıyla olan ilişkisiydi. Aile bağlarının zayıf olduğu ya da boşanmış ailelerde çocuklar risk altındaydı.

Hiç aklınıza gelmez genç odalarının mimarideki etkisi de çocukları yalnızlaştırıyor ve uzaktan da olsa anne babanın kontrolünü zorlaştırıyordu. Çocuk kendisine ayrılan odaya çekilip zararlı maddeler kullanıp, zararlı yayınlar izleyebiliyordu. O yüzden bilgisayar evin salonunda bulunmalıydı.

Çocuğun değişen alışkanlıkları, yeni kullanmaya başladığı parfüm, konuşma tarzının değişmesi, dış görünüşün farklılaşması araştırılması gereken önemli işaretlerdi. Arkadaş çevresine dikkat edilmeliydi. Anne baba çocuklarının arkadaşlarıyla tanışmalı, kimlerle dostluk bağları kurduğunu bilmeliydi.

HÜLÂSA

Şeytanî planların ardı ardına tertip edilip piyasaya sürüldüğü bu ahir zaman fırtınalarında savrulmamak için öncelikle kendimizi manevî değerlerle donatıp, ailemizi, evlâtlarımızı, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi her meşgalenin üstünde tutmalıyız.

Toplumun düzeni için çalışan Temiz Toplum Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına her zaman ihtiyaç var.

Sayılarının artması duâsıyla...