21 Şubat’a doğru

Yayın hayatımızdaki 47. yılımızı tamamlayıp 48. yılımıza gireceğimiz bu seneki 21 Şubat için “Müsbet hareket” konulu bir çalışmanın hazırlığı içinde olduğumuzu iki hafta önce duyurmuştuk.

Bu çalışmanın detaylarıyla ilgili geniş bilgiyi yakında vereceğiz inşaallah.

Bu haftaki köşemizde, uzun zamandır gelenek haline getirdiğimiz 28 Şubat eklerimizden geçmiş yıllarda verdiklerimizin bazılarını hatırlatmak istiyoruz:

1993: Neşriyatta 23 yıl-1970’lerden 2000’lere tavizsiz istikrar çizgisi.

2005: 21 Şubat 1970’te çıkan ilk sayımızın tıpkıbasımı ve İbrahim Özdabak’ın yıl içinde çıkan karikatürlerinden bir mini albüm.

2008: Ses getiren manşetler.

2009: Vicdanın ve sağduyunun sesi.

2010: Risale-i Nur’un medyadaki dili.

2011: Basında Yeni Asya ekolü- Kimler geldi, kimler geçti? Vatan sathını mektep yapma idealine katkı yapan kalemler.

2012: 12 Eylül’den bugüne anayasa mücadelemiz.

2013: 28 Şubat’ta Yeni Asya’nın hukuk ve demokrasi mücadelesi.

2014: 45. yıl.

2015: Bediüzzaman ve neşriyat.

2016: Tavizsiz istikrar çizgisinde 47. yıl.

Bütün bu ilavelerde Yeni Asya’nın tarihi, yayın çizgisi ve serencamı, kimliği, misyonu yayın esasları, mücadelesi, çarpıcı örnekleriyle geniş şekilde anlatıldı.

Her biri geniş katılımlı ciddî istişarelerle belirlenen manşetlerinden seçilen örnekler tekrar nazarlara sunuldu.

Okurlarımız içinde bu ilaveleri saklayanlar muhakkak ki vardır.

Aynı zamanda tarihî bir doküman ve vesike niteliğindeki bu ilavelerimizin muhtevasını gerek kendi camiamıza, gerekse kamuoyuna sürekli hatırlatmamız lâzım.

Hele Yeni Asya’nın, maalesef “baltanın sapları” tarafından başı çekilen seviyesiz algı ve linç operasyonlarına, insafsız ve vicdansız karalama kampanyalarına, hücum, hakaret ve iftiralara hedef olduğu bir süreçte buna çok daha fazla ihtiyaç var.

İşte, önümüzdeki 28 Şubat’ta vereceğimiz “Müsbet hareket” eki, aynı zamanda Yeni Asya’nın kendisine yakışan her zamanki vakur duruşuyla verdiği bir cevap niteliğinde.

Okurlarımızın bu önemli çalışmamıza da gereken alâkayı göstereceklerinden eminiz.

Taleplerinizi şimdiden bildirmeye başlamanızı bekliyoruz.

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25 Şubat’ta 48. yıl programı

Geçen yıl 47. yıla girişimizi, 21 Şubat akşamı gazetemizde düzenlenen mütevazı, ama son derece sıcak ve samimî bir programla kutlamıştık.

48. yıl programımızı da aynı formatta, 25 Şubat Cumartesi akşamı yine gazetemizde gerçekleştireceğiz inşaallah.

İstanbul ve civarı okuyucularımızı mutlaka bekliyoruz.

48. yıl coşkumuzu birlikte paylaşalım.

Külliyat, gazete ve diğer yayınlarımız için devam eden kampanyalarımız başta olmak üzere, bizi bekleyen yeni hizmet hamlelerini hep beraber gerçekleştirelim.