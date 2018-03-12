24 Ekim ve 21 Şubat’tan 23 Mart’a

Geçen Ekim’in son haftasında başlayıp sonraki haftalarda yoğun şekilde devam eden İttihad’ın 50. yılı programlarının ardından 21 Şubat’ta girdiğimiz 49. yılımızı da coşkulu bir atmosferde idrak ettik.

24 Şubat akşamı gazetemizde, ardından 4 Mart’ta Ankara’da ailecek katılımlarla gerçekleşen 49. yıl programları yine şevkli buluşmalara vesile oldu.

İttihad’ın 50. yıldönümü için hazırladığımız özel ek ile, Yeni Asya’nın 49. yılı vesilesiyle okurlarımıza hediye ettiğimiz “Manşetlerle-2017” ekimiz, yarım asırlık kırıksız çizginin birbirini tamamlayan tarihî vesikaları olarak yayınlarımız arasındaki yerlerini aldılar.

Bu eklerimizin herkese ulaştırılması ve okutulması büyük önem taşıyor.

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Bediüzzaman ve Gençlik broşürümüz

Şimdi sıra Üstadı 58. vefat yıldönümünde bir kez daha rahmetle yad edeceğimiz 23 Mart’ta. Bu vesileyle genç ekiplerimiz tarafından hazırlanan “Bediüzzaman ve Gençlik” adlı 48 sayfalık dergi boyu ekimizdeki başlıklardan bazıları şunlar:

Bediüzzaman’dan gençlere

* Üstad ve gençler

* Nur semasının en parlak yıldızı: Zübeyir Gündüzalp

* Kutlu bir dava adamı: Mehmet Kutlular

* Bediüzzaman’ın Avukatı: Bekir Berk

* ‘Bediüzzaman’ın destansı hayatı tablo olmalı’

* ‘Gençler çok okusunlar’

* ‘Gençlik Rehberi istikbali nurlandırıyor’

* ‘İhlası kazanan gençler muvaffak olur.’

* ‘Her Nur talebesinin bir hikâyesi vardır’

* ‘Bizi gençliğin vartalarından gazete kurtardı’

* ‘Kapı kapı gazete dağıttık’

* Ebedî genç kalmak isteyenlerin reçetesi: RİSALE-İ NUR

* Gençlik Rehberi üzerine

* Risale-i Nur ile nasıl tanıştım?

* Risale-i Nur hayatımdaki boşluğu doldurdu

“Bediüzzaman ve Gençlik” broşürümüz için taleplerinizi ve broşüre vereceğiniz ilanları gecikmeden bildirmenizi rica ediyoruz.

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İndirimli Külliyat kampanyası

Hafta içindeki anonslarımızda duyurulduğu gibi, indirimli Külliyat kampanyamız için kupon neşrine bugün başladık. 30 kupon biriktiren her okurumuz, Yeni Asya Neşriyat’ın âyet-hadis mealli, dipnotlu ve lûgatçeli Risale-i Nur Külliyatını 750 yerine 450 TL karşılığı edinebilecek. Biriktirdiğiniz kuponları mahallinizdeki temsilciliğimize getirerek, bu büyük indirimden istifade edebilir ve Külliyatınıza sahip olabilirsiniz. Temsilciliklerimizin telefon ve adreslerine internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

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Kampanya tanıtım ilanları

Bütün YAYSAT bayilerinde Yeni Asya kampanyamızla birlikte, billboard, raket, pano reklamlarımız Anadolu’da yayılarak devam ediyor. Şanlıurfa, İzmir, Tokat, Kütahya, Malatya, Bursa, Trabzon, İzmit, Batman, Burdur, Bayburt, Konya, Muş ve Lüleburgaz’dan sonra İzmit, Batman, Konya Ereğli, Mersin-Bozyazı ve Ankara da Yeni Asya ilanlarıyla donatıldı. Teşekkür ediyoruz.

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CNR Kitap Fuarı’na bekliyoruz

İstanbul’da Cumartesi günü başlayan ve önümüzdeki Pazar akşamına kadar açık kalacak olan CNR Kitap Fuarı’ndaki standımıza okurlarımızı bekliyoruz.