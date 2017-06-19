Okuma programlarına özel kitap setleri

Yaz tatiliyle birlikte Türkiye’nin her yerinde okuma programları başladı.

İstanbul’da kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı düzenlenen hızlandırılmış programlar da Temmuz’da yapılacak.

Bu programlarda her zamanki gibi Risale-i Nur okunacak, müzakereli dersler yapılacak, yazarlarımızın katılacağı sorulu cevaplı sohbetler düzenlenecek.

Bunlara şöyle bir ekleme yapmanın uygun olacağını düşündük:

Yayınlarımızdan seçilip derlenen özel kitap setlerini gençlerimizin her birine verip okutmak ve yazar buluşmalarını bu kitaplar ekseninde organize etmek.

Setleri belirlerken özellikle şu hususu dikkate aldık:

Yaşadığımız süreçte bilhassa içtimaî ve siyasî konularla cemaat bahislerinde yer yer ciddî kafa karışıklıkları oluyor. Hariçten esen rüzgârlar, üflenen telkinler, algı operasyonları, kara propagandalar herkes gibi gençleri de etkiliyor.

Setlerde yayınlarımızdan bu konulara açıklık getirenlere ağırlık verdik. Özellikle bunlar okunsun ki, soru işaretleri ve istifhamlar izale olsun.

Yazar buluşmalarında da yeni sorular varsa doğrudan iletilip cevaplandırılsın.

Setlerimiz şunlar:

İÇTİMAÎ SET: İçtimaî ve Siyasî Tesbitler, Ahrar ve Demokrat Misyon, İslam ve Demokrasi, İslam Demokrasi Laiklik, Demokratlar Demirel’i Anlatıyor.

TOPLUM VE SİYASET SETİ: Cemaatler ve Toplum-Siyaset-Devlet, Cemaat ve İktidar, Müflis Proje Kemalizm, Said Nursî ve M. Kemal.

AHİRZAMAN TARİHİ SETİ: Osmanlı Modernleşmesi, Osmanlı Demokrasisi, Elveda Osmanlı, Adı Cumhuriyet.

HİZMET PRENSİPLERİ SETİ: Risale-i Nur’dan Hayat Prensipleri, Altın Prensipler, Bediüzzaman Modeli, İttihad-ı İslam, İman Hizmeti.

Gençlerimize verimli ve feyizli okumalar diliyoruz.

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MÜCADELEYE DEVAM

Nur maalesef ikinci duruşmada da tahliye edilmedi ve dava tam 4.5 ay sonrasına ertelendi. Bu hukuksuz ve keyfî uygulamalara karşı hukuk mücadelemizi daha da güçlenen bir kararlılıkla devam ettireceğiz inşaallah. Pes etmek ve boyun eğmek yok.

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ZEKÂTLAR HİZMETLERE

Bir Ramazan-ı Şerifin daha sonuna yaklaşıyoruz. Son haftadayız. Cumartesi günü son oruçlarımızı tutacak ve Pazar günü bayramı idrak etmiş olacağız inşaallah. Ama Nur ve onun gibi masumların hâlâ içeride tutulması sebebiyle buruk bir bayram olacak bu. Rabbimizden niyazımız, bu zulmün bir an önce sona ermesi.

Bu vesileyle, “Zekât ve fitreler Kur’an ve iman hizmetlerine” çağrımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. Önceki haftalarda da yazdığımız gibi, zekât ve fitreler için en uygun ve isabetli adres Medresetüzzehra manası çerçevesinde talebe yetiştirme, neşriyat ve sosyal faaliyetleri kapsayan Risale-i Nur hizmetleri.