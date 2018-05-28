"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Zekâtlar hizmetlere

Yeni Asya'dan Size
28 Mayıs 2018, Pazartesi
Ramazan deyince gündeme gelen konulardan biri de zekât ve fitre. Ve ayın sonunu beklemeden bu hususta bazı hatırlatmalar yapmaya ihtiyaç duyduk.

Üstad diyor ki: “Büyük bir çeşme var; şimdiye kadar suiistimal ile şuristana (çöle) dağılıp bazı aceze ve seeleye (düşkünlere ve dilencilere) neşvünema verdi. Bu çeşmeye güzel bir mecra yapınız; mesai-yi şer’iye ile şu havuza dökünüz, sonra da bostan-ı kemalâtınıza su veriniz. Bu hiç bitmez ve tükenmez bir menbadır.”

Bu ifadeler üzerine gelen sual:

“Nedir o çeşme?”

Cevap: Zekât. (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 272)

Demek ki, Üstad zekâtın rastgele değil, muktezaya uygun olarak en verimli şekilde değerlendirileceği adrese verilmesini istiyor.

Bu adresin neresi olduğunu da yine aynı eserin sonunda detaylı şekilde izah ettiği Medresetüzzehra projesi olarak ifade ediyor ve bu projenin varidatı, yani gelir kaynakları ile ilgili bir soruya verdiği cevapta zekâtı da zikrediyor:

“Zekâttır. Zira biz hem Hanefî, hem Şafiîyiz. Bir zamandan sonra o Medresetüzzehra, İslâmiyete ve insaniyete göstereceği hizmetle, şüphesiz bir kısım zekâtı kendine münhasır edecektir. Bahusus, zekâtın zekâtı da olsa kâfidir.” (age, s. 293)

Bu ifadeler, çokça sorulan “Kurumlara zekât verilir mi?” sualine bizzat Üstadın verdiği bir cevap olarak da okunmalı.

Demek ki, verilir.

Hele Medresetüzzehra gibi bir projeye zekâtların tamamı verilse yine yeridir.

Peki, Medresetüzzehra’dan neyi anlamamız gerekir?

Üstadın hayatının en mühim gayelerinden biri olan bu proje ne yazık ki maddeten tesis edilemedi, ama her yerdeki şubeleriyle manen aktif durumda.

Ve şu aşamada öncelik, manevî Medresetüzzehra’nın ihtiyaçlarını karşılamak olmalı. Zekâtlar, buraya akmalı.

Evet, manevî Medresetüzzehra deyince, Nur hizmetinin bütün şubeleri, talebeleri ve neşriyat hizmetleri, bu kapsama girer. 

Hizmetlerin bütünlüğü içinde her biri kendi alanında çok önemli ve vazgeçilmez olan şube ve birimlerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında zekâtlar mutlaka değerlendirilmeli.

Bunların içinde de öncelik sıralamaları meşveretlerle belirlenerek ona göre hareket edilmeli.

Bu konuda hazırladığımız “Zekât ve fitreleriniz iman ve Kur’an hizmetine” broşürü geçen hafta Salı günü gazetenin içine konularak okurlarımızın her birine ulaştırıldı.

Orada anlatıldığı şekilde hareket edilirse, hizmetlerimizin finans ihtiyacını karşılama noktasında zekât potansiyelimizden, olması gerektiği şekilde istifade edebiliriz.

Diyoruz ki: Zekâtlarımız şuristana akmasın. Hizmetlerimizin âcil finans ihtiyacı olan birimlerinde yerini bulsun.

Okunma Sayısı: 1221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    ''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

    Aksa'ya giden zorlu 'namaz' yolculuğu...

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.