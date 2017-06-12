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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

13 yıl önce mezun olduğu engelliler okulunun müdürü oldu

12 Haziran 2017, Pazartesi 12:19
Gaziantep'te görme engelli Mehmet Yıldız, ilk ve orta öğrenimini tamamladığı okula 13 yıl sonra müdür olarak atandı.

Gaziantep'te görme engelli Mehmet Yıldız, ilk ve orta öğrenimini tamamladığı okula 13 yıl sonra müdür olarak tayin edildi.

Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren 16 okul içerisinde tek görme engelli müdür olduğunu belirten Yıldız, öğrencilerine model olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yıldız, ilkokul birinci sınıfı Kahramanmaraş'ta okuduktan sonra 2. sınıfta GAP Görme Engelliler İlkokuluna kayıt yaptırdı.

Sınava girerek 2. sınıfı okumadan 3. sınıfa geçen Mehmet Yıldız, ilkokulu ve ortaokulu burada tamamladı. 1994 yılında mezun olduktan sonra İzmir Buca Lisesinde devlet parasız yatılı öğrenim gören, ardından üniversite sınavına girerek Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümününden 2001 yılında mezun olan Yıldız, çeşitli okullarda görev yaptıktan sonra GAP Görme Engelliler Ortaokuluna müdür olarak atandı.

13 yıl önce öğrencisi olduğu okulda müdür olarak görev yapan Yıldız, gözlerinin doğduğu yıllarda az da olsa gördüğünü, glokom (göz tansiyonu) nedeniyle 2,5 yaşında arka arkaya iki ameliyat geçirdiğini ve ardından görme yetisini tamamen kaybettiğini söyledi.

"Yıllar sonra müdür olarak dönmek duygulandırdı"

Buna rağmen eğitim yaşamından kopmadığını, azmederek üniversiteye bile yerleştiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"2001 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığında çalışıyorum. Çeşitli okullarda rehber öğretmenlik, psikolojik danışmanlık yaptım. Üç ayı aşkın süredir GAP Görme Engelliler Ortaokulu Müdürü olarak görev yapıyorum. Buradan mezun olup yıllar sonra müdür olarak gelmek açıkçası beni duygulandırdı. Öğrencilik yıllarında yaşadıklarım aklıma geldi. Yıllar sonra buraya müdür olacağımı söyleselerdi inanır mıydım, bilmiyorum ama çok ilginç. Hala da o farklı duyguyu yaşıyorum."

Engellinin halinden en iyi engellinin anlayabildiğini vurgulayan Yıldız, "Bunu bizzat yaşadığınız için bir görme engellinin neler yaşadığını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Öğrencilik yıllarımda benim yaşadıklarımla şu anki öğrencilerimin yaşadıkları aşağı yukarı aynı. Belki şartlar itibariyle şu anda imkanlar daha güzel." dedi.

AA

Etiketler: engelli öğretmen
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