1614 kişilik geçici işe rekor başvuru

Erzurum'da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında, İşkur aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmak üzere, 479 özel güvenlik görevlisi, 1135 de hizmetlinin 9 ay süreyle istihdam edileceği işe 8 bin 636 kişi başvurdu.

“İşsizlik fena patladı!” Adaylar, kayıt yaptırmak için kuyrukta beklerken, yoğunluk nedeniyle polis İşkur önünde önlem aldı. Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 1614 kişinin 9 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. Geçici işte çalışmak isteyen çok sayıda kişi, merkez Yakutiye ilçesindeki İşkur İl Müdürlüğü'ne akın etti. Bazı kadınların çocukları ile sıraya girdiği İşkur önünde, sıra yüzünden zaman zaman tartışma olunca polis müdahale etti. İş başvurusu yapan kişi sayısının fazla olması nedeniyle müracaatlar 8 gün sürdü. İstihdam edilecek ve kura ile belirlenecek 1614 kişinin, 15 Ekim'de işbaşı yapacağı belirtildi. DHA

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