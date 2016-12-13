Adıyaman'daki 50 okulda temizlik işçisi olarak çalıştırılacak 50 kişilik geçici iş için 2 bin 289 kişi başvuru yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 29'u merkezde, 21'i ise köylerdeki okulların temizliğini yapmak amacıyla İşkur İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 50 kişilik geçici iş kontenjanı açıldı. Okulların temizliğini 8,5 ay boyunca yapacak 50 kişilik geçici işe toplam 2 bin 289 kişi başvurunca noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kura çekimiyle 50 kişinin ismi belirlendi. Kurada ismi çıkanlar sevinirken, çalışma hakkı elde edemeyenler ise üzüldü DHA

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