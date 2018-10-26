'58 yıldır yanlış tarihte kutlamışız'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfullah Kınalı, kentin fetih tarihinin 58 yıldır yanlış tarihte kutlandığını belirterek, "Bundan sonraki fetih kutlamaları 15 Ağustos tarihinde tertip edilecektir" dedi.

Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılan Trabzon'un fetih tarihi, 1960'lı yılların başında 26 Ekim 1461 olarak kabul edildi ve o günden bu yana kentte her 26 Ekim'de resmi törenler düzenlenip kutlamalar yapıldı.

Kentin fethinin 557. yıl dönümü bugün Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfullah Kınalı, 58 yıldır 26 Ekim tarihinde kutlanan fetih tarihinin yanlış olduğunu, asıl tarihin ise 15 Ağustos olduğunu söyledi.

Kutlama tarihinin değişeceğini duyuran Kınalı, "Bu nedenle bundan sonraki fetih kutlamaları 15 Ağustos tarihinde tertip edilecektir" dedi.