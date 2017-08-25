Günün 24 saati 87 kamerayla izlenecek güzergahı, 10 günlük bayram tatili boyunca 650 bin aracın kullanması bekleniyor.

Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli'nden, 10 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 650 bin aracın geçiş yapmasının beklendiği bildirildi.

Karayolları ekipleri, her gün on binlerce aracın geçtiği Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bayram öncesi gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yaptı.

Marmara bölgesinin ve özelikle de İstanbul'un Anadolu'ya açılan en önemli kapılarından birisi olan Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimi, sürücülerin yoğun olarak kullandığı güzergahların başında geliyor.

Tatil öncesi hem karayolları hem de trafik ekipleri bölgede yaşanan araç artışı ile ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini arttırdı. Trafik ekipleri, önceden belirlenen güzergahlarda radar uygulaması ile trafik kontrolleri yapacak.

600-650 bin araç geçecek

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tatil boyunca günlük 90 ila 100 bin aracın geçmesi beklenen tünelin, Tünel Kontrol Merkezi'nde bulunan 87 kamerayla günün 24 saati izleneceği belirtildi.

Açıklamada, trafik kazası ve yangın gibi olaylar ile yolda kalan araçlara anında müdahale edilebilecek güzergahta, bayram trafik yoğunluğu nedeniyle gün boyu 21 personelin görev yapacağı aktarıldı.

Bayram ve yaz tatilinin bitip, okulların açılacağı döneme rastlayan süreçte, tünelden 600-650 bin aracın geçiş yapmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, trafiğin yoğun olarak seyredeceği tatil boyunca araç sürücülerinin, trafik işaret ve işaretçilerine, hız kurallarına, sollama, takip mesafesi kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları uyarısında bulunuldu.