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8 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Alkış toplayan örnek bir hareket...

07 Kasım 2017, Salı 16:24
Araba çarpması sonucunda felç olduktan sonra tedavisine başlanılan Garip isimli köpek, arka ayaklarına takılan yürüteçle yeniden yürümeyi öğrenecek.

Giresun'da 1,5 ay önce bir kişi tarafından yaralı olarak Giresun Belediyesi Hayvan Barınağına getirilen köpeğe felçli olması nedeniyle Garip adı verildi. Tedavisine başlanılan Garip'in arka ayaklarında bu süre zarfında hissiyat oluşmaya başladı.

Barınağa ziyarete gelen hayvanseverlerden birinin girişimleriyle İstanbul'dan Garip'e yürüteç temin edildi. Yürüteçle tekrar hareket etmeye başlayan Garip'in arka ayaklarının daha çabuk iyileşmesi bekleniyor.

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Gürcan Oksal, yaptığı açıklamada, Garip’in arka kısmının felç olması nedeniyle yürüyemediğini, köpeği 1,5 aydır tedavi ettiklerini belirtti.

Oksal, gönüllülerin vasıtasıyla İstanbul’da hayvanlar için yürüteç yapan kişiyle temasa geçildiğini dile getirerek "Köpeğin ölçüleri verilerek bir yürüteç yapıldı. Sağlıklı bir şekilde köpeğin gezmesini istedik. Çok uysal bir köpek dün yürüteci taktık, inşallah felci de düzelecek. Düzeldiği zaman çok mutlu olacağız." dedi.

Garip'e bebek gibi bakıyorlar

Oksal, şu anda Garip'e bebek gibi baktıklarını belirterek, "Yürüteci taktıktan sonra daha çabuk iyileşeceğini bekliyoruz, inşallah bir aya kadar tamamen yürüyecek diye umut ediyoruz, tedavilerine devam ediyoruz. Diğer köpekler gibi Garip de yürümeye başlayacak." diye konuştu.

***

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

Kuran-ı Kerim'deki En'am Suresi 38'inci ayeti; "Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi bir ümmettir", Secde Suresi 7'nci ayeti "O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır" ve Hz. Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam "Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır" Hadis-i Şerifleri yeryüzündeki yardımcılarımız ve dostlarımıza şefkatle yardım etmeyi teşvik ediyor...

Okumak için tıklayınız:

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

"Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler"

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Üsküdar'daki 'Ebu Hureyre (ra)' konuştu: Doğru İslamiyet'i göstermeliyiz

Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını sokak kedilerine açarak, İslam dininin şefkat ve merhametine vurgu yapan imam Mustafa Efe, bu örnek davranışıyla hem cemaatin hem de sosyal medya takipçilerinin takdirini topladı.

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http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/uskudar-daki-ebu-hureyre-ra-konustu-dogru-islamiyet-i-gostermeliyiz_382761

Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

Türkiye'yi etkisi altına kalan soğuk havada sokak hayvanlarının zarar görmemesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için yapabileceklerinizin listesi...

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AA

Etiketler: giresun, garip, köpek
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