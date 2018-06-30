'Allah böyle insanlarımızdan razı olsun'

Sivas'ın Hafik ilçesinde temizlik işçisi, sokakları süpürürken poşet içerisinde bulduğu 9 bin 400 lirayı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Hafik Belediyesinde İŞKUR aracılığıyla temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Deniz Güven, ilçe merkezinde sokakları süpürdüğü sırada yerde poşet içerisindeki parayı fark etti. Güven, paraya hiç dokunmadan durumu polis ekiplerine bildirdi.

Parayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götüren ve sayan ekipler, 9 bin 400 liranın sahibini aramaya başladı. Ekipler parayı bir süre sonra ulaştıkları sahibine teslim etti.

Duyarlı davranışa plaket

Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş, Güven'e duyarlı davranışından dolayı plaket verdi.

Vatandaşın örnek davranışının gurur verici olduğunu söyleyen Karakaş, "Biliyoruz ki o bir temizlik işçisi. Belki maddi imkansızlıklar içerisinde ailesini geçindirmek istiyor. Tek isteğinin helal para düşüncesi olması da bizi bir kez daha gururlandırdı. Allah bu gibi insanlarımızdan razı olsun." diye konuştu.

Güven de vatandaşlık görevini yaptığını dile getirerek, "Çarşı bölgesinde görevimi yaparken poşet içerisinde maaşımın yaklaşık 6 katı para buldum. Hiç tereddüt etmeden emniyet mensuplarına bilgi verdim. Para emniyete götürüldü ve tutanak altına alındı. Paranın sahibi de emniyete gelerek parasını teslim aldı." ifadesini kullandı.

Çevresindekilerin gösterdiği tepkiden de ayrı bir mutluluk duyduğunu aktaran Güven, Karakaş'a teşekkür etti.