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28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Ayıptır, yazıktır, günahtır!

28 Kasım 2017, Salı 11:37
Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl sazlıklarında, kaçak avcılar tarafından vurulduğu iddia edilen 6 flamingo bulundu.

Fotoğraf çekmek üzere bölgeye giden fotoğraf tutkunları, halk arasında "allı turna" olarak bilinen flamingo ölüleri ile karşılaştı.

Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ereğli Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Pekpostalcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, göl kenarında 4, su üzerinde ise 2 telef olmuş flamingo bulduklarını belirtti.

Çevrede yaptıkları incelemede çok sayıda boş av tüfeği fişeği bulduklarını anlatan Pekpostalcı, "Kuşlara dokunmaya çekindik ama vücutlarındakilerin saçma yarası olduğunu anladık. Kuşları vurduktan sonra boğazlarını kestiklerini düşünüyoruz." dedi.

Bakanlık flamingoları vuranların peşinde

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl'de 4 flamingonun vurularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine suçluların yakalanması için çalışma başlatıldı.

26 Kasım'da Ereğli Sazlıkları Akgöl'de 4 flamingonun vurularak öldürüldüğü iddiaları ve amatör fotoğrafçı İbrahim Pekpostalcı'nın Facebook sosyal paylaşım sitesinde bu bilginin ve fotoğrafların yayınlanması üzerine Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

Vurularak öldürüldüğü tespit edilen flamingolara ilişkin araştırma ve inceleme başlatan Bölge Müdürlüğünce, Karaman'ın Ayrancı ve Konya'nın Ereğli ilçe jandarma komutanlıkları konu hakkında bilgilendirildi ve faillerin araştırılarak bulunması için yardım talep edildi.

Yöre halkı, çobanlar ve avcılardan da faillerin bulunması konusunda destek istendi.

"Suçlular cezalandırılacaktır"

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, bir flamingonun öldürülmesi ya da avlanması durumunda suçu işleyen şahıslara 2 bin 500 lira para cezası uygulanıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, tabiattaki hayvanların korunması konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini belirtti.

Bu hususta ülke genelinde görevli ekipler ve emniyet güçleriyle gerekli denetimleri tavizsiz yapmaya çalıştıklarının altını çizen Eroğlu, "Ereğli'de yaşanan bu üzücü olayla alakalı faillerin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Suçluların bulunması halinde, gerekli kanuni işlemler uygulanarak, cezalandırılacaktır." dedi.

AA

Etiketler: konya, ereğli, flamingo
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