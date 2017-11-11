Başörtülü kadına saldırıda Erdoğan'a hakaret davası

Maltepe'de minibüste başörtülü kadına saldırdığı gerekçesi ile 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ayhan A.K. hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, Ayhan A.K.'nın sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği belirtildi. CEZASINDA İNDİRİM İSTENDİ 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüpheli hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından rapor düzenlendiği, rapora göre şüphelinin kısmi cezai ehliyetinin bulunduğu belirtildi. İddianamede, kısmi cezai ehliyeti bulunan şüphelinin isnat edilen suçtan cezalandırılması durumunda cezasında 6'da bir oranında 'Akıl sağlığı indirimi' yapılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünden karar vermesi bekleniyor. NE OLMUŞTU? Ayhan A. K., 13 Şubat 2017 tarihinde Maltepe'de minibüste 16 yaşındaki lise öğrencisi F.D.A.Y.'yi darp ettiği gerekçesi ile İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanıyor. Mağdurun kafasındaki saç topuzundan tutarak başını koltuk değneğine vurduğu, mağdura tekme attığı iddiası ile yargılanan Ayhan A.K., 'Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama', 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'Hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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