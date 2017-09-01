Biber tatarı ile tanışın...

Denizli'nin Kale ilçesinde bir asırdır yetiştirilen ve coğrafi işaret alan "Kale biberi"nden yapılan tatar yemeği ilçedeki turistik restoranlarda otantik bir tat olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Türk Standartları Enstitüsünün 2008 yılında tescil ederek coğrafi işaret verilen Kale biberi, bir taraftan kurutularak kışlık yiyecekler arasında yerini alırken, bir taraftan da yöreye özgü yemeklerde kullanılıyor.

Kendine has aromasıyla yemeklere farklı bir tat veren kale biberinden yapılan tatar, lokantalarda müşterilere sunuluyor. İlçeye gelen ziyaretçiler, Kale biberinden yapılan tatarı yemeden ayrılmıyor.

Tatar yemeği

Oğlunun işlettiği restoranda aşçılık yapan 56 yaşındaki Rahime Tıkım, bir çeşit kızartma olan tatar yapmayı 10 yaşındaki iken annesinden öğrendiğini belirtti.

Biberin özgün olması nedeniyle lezzetinin de çok farklı olduğunu söyleyen Tıkım, Denizli usülü biber tatarının yapılışını şöyle anlattı:

"Biberlerimizi tarladan özenle topladıktan sonra güzelce yıkarız. Uçları kesilen biberin içerisine az tuz koyduktan sonra odun ateşinde kızartılmış zeytinyağıyla kızartırız. Daha sonra kızaran biberler daha önceden dövülmüş sarımsakların kese yoğurduyla karıştırılmış tabağa yerleştirilir, son olarak kurutulmuş kırmızı biberin kızarmış yağla karıştırılarak tabağın üzerinde gezdirilir ve servise hazır hale getirilir."

'Et yemem, biber tatarı yemek istiyoruz' diye gelen bile oluyor

Tıkım, yemeği herkesin çok kolay yapabileceğini ancak Kale biberi ile aynı tadı vermeyeceğine işaret ederek "Tatar yemek için Ankara, İzmir, İstanbul ve Antalya'dan geliyorlar, beğeniyle tüketiyorlar. 'Et yemem, biber tatarı yemek istiyoruz' diye gelen bile oluyor. Tadını anlatmakla bitiremiyorlar." diye konuştu.

Restoranı işleten Bilal Tıkım da köylerden toplanan biberleri hem kuru hem de yaş olarak yemeklerde kullandıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'tan Ege'ye tatile gelen Ömer Keçe, "Ben Kahramanmaraş'ın biber cenneti olduğunu biliyordum ama buraya gelip Kale biberini tadınca 'Acaba' dedim, çok şaşırdım. İnanır mısınız yediğimiz etten daha lezzetliydi." ifadelerini kullandı.