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Bir 'baba'nın fedakarlık hikayesi: ''Oğlum bir bardak tutup su içsin diye dua ettik''

18 Haziran 2017, Pazar 15:10
Serebral Palsili Çocuklar Derneğinin (SERÇEV) kurucularından Hasip Yazar, hayatını, 26 yaşındaki serebral palsili oğlu Veysel Yazar'ın bakımı ve eğitimi ile engelli çocukların ve ailelerinin sesi olmaya adadı.

Erken yaşta vefat eden eşinin yokluğunda çocuklarına hem anne hem babalık yapan Hasip Yazar, 18 Haziran Babalar Günü'nde, engelli ailelerine psikolojik destek verilmesi konusunda devletin yasal düzenleme yapmasını istedi.

Yazar, oğlunun hastalığından bugüne kadar yaşadıklarını anlattı.

Doktorların bir yaşında havale geçiren oğluna serebral palsi teşhisi koyduğunu kaydeden Yazar, "Veysel, hastalığın ilk zamanlarında pelte gibiydi. Hiç konuşamıyordu ve hareket edemiyordu. Oğlumuz hastalığa yakalandıktan sonra rahmetli eşim büyük üzüntü geçirdi ve hastalandı." dedi.

Yazar, oğlunun az da olsa konuşabilecek ve oturup kalkabilecek duruma gelebilmesi için 9 yıl boyunca her gün 2 saat evde fizik tedavi masajları yaptığını ve 2 saat de terapist eşliğinde konuşma, okuma, yazma eğitimleri gördüğünü anlattı.

Tedavi sürecinde çok yorulduklarını söyleyen Yazar, duygularını, "Oğlum bir bardak tutup su içsin, kaşık tutup yemek yesin diye dua ettik. Kendi başına ihtiyaçlarını giderebilmesi bizim için çok büyük bir lütuftu. Yıllar süren rehabilitasyonun sonunda büyük emeklerle oğlum kendi suyunu içebilir, kendi yemeğini yiyebilir hale geldi. Şükürler olsun." sözleriyle dile getirdi.

Veysel Yazar'ın doğduğu gün kızı oldu

Veysel Yazar'dan 12 yaş küçük ve aynı gün doğumlu bir de kızı bulunan Yazar, kızı 2,5 aylıkken eşi vefat eden ama hayata daha sıkı tutunarak engelli bireylerin hakları için çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri yaptığını belirterek, şunları anlattı:

"O dönem Toprak Mahsulleri Ofisinde çalışıyordum. Oğlumun rahatsızlığı ve kızım 2,5 aylıkken eşimin vefat etmesi sebebiyle erken emekli olarak işimi bırakmak zorunda kaldım. Biri hasta, diğeri bebek iki çocukla tek başıma kalınca çok cefa çektim. Yorucu ve zorlu bir süreç geçirdim. Ama yılmadım. O günden bugüne çocuklarıma hem babalık hem de analık yaptım. Her anne, baba gibi çocuklarım için her şeyi yaparım. Ama engelli ailerinin işi iki kat daha zor oluyor. Diğer serebral palsili çocuklara ve ailelerine destek olmak, seslerini duyurabilmek için SERÇEV'in kuruluşuna öncülük ettim."

"Evlat baldan tatlı"

Yazar, engelli çocukların, eve mahkum olmamaları ve meslek edinebilmeleri için SERÇEV bünyesinde Gökkuşağı İlköğretim Okulunun kurulmasının ardından, gelecek eğitim öğretim yılında Türkiye'de tek olan "Engelsiz Meslek Lisesi"nin açılacağını aktardı.

Oğlunun okuyamadığını ama diğer engelli ailelerinin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmayı sürdüreceğini dile getiren Yazar, "Engelli ailelerine devlet daha çok destek olmalı. Aileler engelli çocukları için iğneyle kuyu kazıyorlar. Engelli babası olmak iki kat daha zor. Gerçekten zahmetli bir süreç ve bunu tek başına yönetmek zor. Ailelere psikolojik destek verilmeli ve çocuklarına nasıl yaklaşacakları öğretilmeli. Devlet ailelere psikolojik destek verilmesi konusunda yasal düzenleme yapmalı." ifadesini kullandı.

Hasip Yazar, oğlu ile 98 yaşındaki babası Zihni Yazar'a aynı evde uzun yıllardır bakarak, evlat ve baba sevgisinin her türlü zorluğu yenebileceğini de gösterdi. 

***

Okumak için tıklayınız:

Onlara sakın 'öf' bile deme!

Annelerimizi ve Babalarımızı nasıl seversek Allah'ın rızasına uygun şekilde sevmiş oluruz?

AA

Etiketler: babalar günü, engelliler günü
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