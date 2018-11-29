Bolu Dağı'ndaki yoğun sis zor anlar yaşattı

Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler, Sarıçökek, Darıyeri Hasanbey ve Taşaltı mevkileri ile Anadolu Otoyolu'nun tünel çıkışı ve viyadükler bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekiyor. Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. AA

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