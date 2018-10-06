"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Çorlu Çayı'nı kirleten fabrikanın faaliyetleri durduruldu

06 Ekim 2018, Cumartesi 19:59
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Çayı'nın fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başlamasına sebebiyet veren tesisin tespit edildiğini belirtti.

Fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başlayan Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Çayı'ndaki durum tespit çalışmaları tamamlandı.

Çerkezköy Kaymakamlığının 3 Ekim akşamı Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yaptığı ihbar üzerine başlatılan inceleme sürecinde, arazide kanal boyu yapılan yaklaşık 3 kilometrelik takip sonucu, hattın Pay Plastik Geri Dönüşüm işletmesine kadar geldiği tespit edildi.

Tesiste, "atıksu deşarjı, hava emisyon, tanker temizleme, tehlikeli atık geri kazanım" konulu Çevre İzin ve Lisans Belgesi bulunmasına rağmen, belgeye uymadığı kanalın çıkış noktası ile işletme arasında kontrolsüz deşarjların da yapılabileceği bacaların bulunduğu ve çıkış sularının kanala verildiği belirlendi.

Bu kapsamda Tekirdağ Çevre İl Müdürlüğü teknik personeli gözetiminde numuneler toplanarak karşılaştırma testi yapılmak üzere Bakanlığın ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ölçme izleme Daire Başkanlığı Çevre Referans Laboratuvarına gönderildi ve 4 Ekim'de saha tespit işlemleri bitirildi.

Ardından 5 Ekim'de tesis içinde inceleme başlatıldı. İncelemede, deredeki renk değişimine sebebiyet verecek IBC tanklar içerisinde sıvı boya ve toz boya niteliğindeki atıkların tesise alındığı, ayrıca tesise ait atıksu arıtma tesisi çıkışından alınan numunede de anlık bakılarak değerlerin standartları aştığı tespit edildi. Numuneler, tehlike terecesinin tespiti için TÜBİTAK'a gönderildi.

Atıklar tehlikesizse en az 233 bin 404 lira, tehlikeli ise 787 bin 819 lira ceza verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, suların fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başlamasının öğrenilmesinden itibaren İl Müdürlüğünce kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 3 gün süren incelemeler sonucu sorumlu tesisin tespit edildiğini aktaran Kurum, "Vatandaşımızın sağlığına sıkıntı getirecek, zararlı olabilecek her türlü atıkla ilgili sorunda bakanlık olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz." dedi.

Kurum, bu kapsamda kirliliğe sebep olduğu tespit edilen işletmeye lisans kapsamı dışında atık alımı yapmasından dolayı 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerine göre cezai işlem uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Buna göre tesise çevre izin ve lisansına aykırı olarak alınan atıkların tehlikesiz olmasının tespiti halinde en az 233 bin 404 lira tehlikeli çıkması durumunda ise minimum 787 bin 819 lira idari para cezası uygulayacağız. Söz konusu işletmeye para cezası uygulanmasının yanı sıra 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 15'inci maddesi gereği gerekli çevresel tedbirler alınıncaya kadar da faaliyetini durduruyoruz. Ayrıca halkımızın çevre sağlığını tehdit eden bu duruma karşı Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunacağız."

AA

Etiketler: Tekirdağ, Ergene, su, kirlilik
Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Muhalifler ağır silahlarını İdlib'den çekiyor

    Cezayir Başbakanı Uyahya: Meclis feshedilmeyecek

    Kaybolan Suudi gazetecinin soruşturması sürüyor

    Interpol, Çinli yetkililerden kayıp başkana ilişkin açıklama bekliyor

    En büyük insanî krizden biri

    Çin’e baskı yapın

    Tekonoloji odaklı girişimler ODTÜ'nün gözdesi oldu

    TL ile sözleşme dönemi başladı

    Göçmenler, Akdeniz’de ölüme terk edilemez

    Filistinli gazeteciler için Âcil çağrı

    Endonezya'da yaralar sarılıyor

    İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma sınırını 6 mile indirdi

    "Sarayda kriz yok, kriz vatandaşın mutfağında, elektriğinde var"

    Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçen göçmen sayısı iki kat arttı

    EGM'nin tütün, alkol, ve madde kullanımı raporu dikkat çekti

    Erdoğan: Türkiye'de kriz yok

    Avukat Ömer Kavili serbest bırakıldı

    İsrail, işgal faaliyetlerini uluslararası toplumdan saklıyor

    1 haftada 805 düzensiz göçmen yakalandı

    6 ilde eş zamanlı PKK operasyonu: 49 gözaltı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Krizin başındayız
    Genel

    Gözaltındayken Demirel aradı, bize sahip çıktı
    Genel

    İş dünyası ekonomi için uyardı: Durum ciddi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbrenin AB’ye dönmesi için
    Ali FERŞADOĞLU

    “Baban ne iş yapar?”
    Genel

    Babası konuştu, kızı çevirdi
    Cevher İLHAN

    Türkiye “daha iyi durumda” imiş
    ŞAKİR ARGIN

    Bir afişle değişen hayat
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennemin hışırtısını kimler duymaz?
    Abdil YILDIRIM

    Cennette Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.