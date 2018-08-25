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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Daire alırken kesinlikle bakmamız gerekiyor'

25 Ağustos 2018, Cumartesi 13:02
Kayseri Tüketici Mahkemesi, "mesken tapusu" olarak bilinen kat mülkiyeti tapusunu almadan daire satan müteahhitin, inşaat aboneliği dolayısıyla daireye iki kat fazla gelen su faturasının yarısını ödemesini kararlaştırdı.

Kayseri'de bir daire sahibi, 2014'te satın aldığı dairenin kat mülkiyeti tapusu olmadığı için 2017 yılına kadar su faturası bedelini iki kat tarifeli inşaat aboneliği üzerinden ödedi. Maddi kaybın müteahhit tarafından giderilmesini isteyen vatandaş, Talas Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına başvurdu.

Tüketiciyi haklı bulan hakem heyeti, kat mülkiyeti alınıncaya kadar su faturası olarak ödenen bin 740 liranın yarısının müteahhitten tahsiline karar verdi.

Müteahhidin kararı taşıdığı Tüketici Mahkemesi de tüketiciyi haklı bularak faturanın yarısı olan 780 liranın müteahhit tarafından ödenmesini kararlaştırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Türkiye'de yapılan binaların neredeyse yarısının mesken ruhsatının olmadığını söyledi.

Kat mülkiyeti tapusu bulunmayan dairelerin su faturasını "kaçak su bedeli" gibi ödediğini bunun da normal su fiyatının iki katı olduğunu vurgulayan Şahin, "Milyonlarca tüketici yıllardır fazla para ödüyor. Burada tüketicinin bir hatası yok. Tüketici ev alırken mesken masrafını da müteahhide ödüyor. Buradaki ayıplı hizmeti gidermesi gereken kişi müteahhittir, inşaat firmasıdır." diye konuştu.

"Tüketicileri haklarını aramaya davet ediyoruz"

Kendilerinin bu konuda daha önce uyarıda bulunduğunun altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Duyurumuza kulak veren bir tüketicimiz geçen yıl Talas Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına başvuruda bulundu. Hakem heyeti tüketiciyi haklı buldu. İnşaat firmasını tüketici kanununda bulunan ayıplı hizmetten dolayı suçlu buldu. Müteahhit de Tüketici Mahkemesine itirazda bulundu. Tüketici Mahkemesi de hakem heyetinin aldığı kararı doğru bularak müteahhidin dava talebini reddetti. Bu bir emsal karardır. Tüketicilerimizi bu konuda duyarlı olmaya ve haklarını aramaya davet ediyoruz."

Şahin, mesken tapusu alınmadan önceki ödenmiş faturaların toplamı 6 bin 860 lira ve altında olan tüketicilerin hakem heyetine, bundan daha yüksek olanların ise Tüketici Mahkemesine başvurmaları gerektiğini belirtti.

Tüketicilerin ev almadan önce bu gibi konuları araştırması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bir ürün alırken nasıl ki yetkili servisi, garantisini dikkate alıyorsak daire alırken de aynı şeyleri önemsemeliyiz. Alacağımız dairenin kat mülkiyeti tapusu olup olmadığına kesinlikle bakmamız gerekiyor." uyarısını yaptı.

AA

Etiketler: kayseri, tüketici mahkemesi
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  • HÜSEYİN İLHAN

    25.8.2018 16:34:33

    Bir hatırlatmada biz yapalım.Muhterem YENİASYA okuyucusu kardeşlerim.İMAR BARIŞI ile kaçak yapılmış binların satışları mümkün olacak.Bu barış ile tapusunu alacağınız daireler geleceğinizi karartır. Şöyle;3-4-5 veya daha fazla kat ile yapılmış dairelerin tapuları çıkarılabiliyor.Ancak yarın o binayı yıkıp yaptığınızda genellikle 2 kat imarlı yerler olduğu için bu yapıların yenisini yaparken ancak 2 katlı yapabileceksiniz.2'den fazla olan katlar iptal olmuş oluyor.Bu durumda arsadan hisse sahibi olarak mesela 15 metrekare hisse için para ödemiş oluyorsun ki bu ciddi fiayt farkını ortaya koymaktadır.Siz siz olun İMAR BARIŞI ALDATMACASIYLA TAPU VERECEK DAİRELER ASLA ALMAYIN.

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