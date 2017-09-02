Denizli Valiliği'nden 'yalnız başına doğum' açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Denizli Valiliğin'ce kentte bir hastanede doğum yapan kadının ölmesine ilişkin yapılan açıklamada, hastanın doğumhanede yalnız doğum yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, Denizli Devlet Hastanesi'ne normal doğum sonrası yoğun bakıma alınan ve dün ölen 36 yaşındaki Şirvan Yalçın'ın ölümüyle ilgili basında yer alan ihmal iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı, hastanın eşinin doğuma yalnız girildiği iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Şirvan Yalçın'ın riskli gebelik teşhisiyle 19 Ağustos'ta Denizli Devlet Hastanesi Doğum servisinde kadın doğum uzmanı ve 2 ebe eşliğinde normal doğuma alındığının vurgulandığı açıklamada, doğum sonrası bebeğin solunum sıkıntısı izlenmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan yoğun bakıma sevke dildiği, annenin ise ameliyata alındığı ifade edildi. Rahmi alınarak kanaması durdurulan hastanın ameliyat sonrası takipte damar içi pıhtılaşma gelişmesi üzerine sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öldüğü bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Hastanın doğumhanede yalnız doğum yaptığı, başında hekim ve sağlık personeli bulunmadığı iddiaları doğru değildir. Doğumu gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanından alınan bilgiye göre Şirvan Yalçın'ın genetik tarama testlerinin daha önce yapılmadığı ve Denizli Devlet Hastanesine hiç başvurmamış olduğu tespit edilmiştir. Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmıştır. Merhumeye Allah'tan rahmet dileriz." AA

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