Dev iskele, Tuzla'dan Haliç'e taşındı

Şiddetli lodosta batan Karaköy iskelesinin yerine yapılan 81 metre uzunluğundaki akıllı yüzer iskele, Tuzla'dan alınarak Haliç'e taşındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Karaköy'ün yeni yüzer iskelesi, Tuzla Tersanesi'nden alınarak Haliç’e getirildi. Şiddetli lodosta 2008 yılında batan Karaköy'ün yüzer iskelesinin yerine yapılan yeni iskele, Tuzla Tersanesi'nde inşa edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot yardımıyla Tuzla'da inşa edildiği tersaneden dün akşam alınarak Kartal açıklarında bekletilmeye başlanan yüzer iskele, gece saatlerinde iki römorkörle Haliç Tersanesi'ne getirildi. Yeni iskele römorkörlerle tersaneye güvenli bir şekilde çekildi. Yüzer iskelenin, iç dizaynı tamamlandıktan sonra bir ay içinde hizmete alınması planlanıyor. Karaköy'ün yeni iskelesi Deniz üzerinde yüzer şekilde tasarlanan iskele 81 metre boyunda ve 27,6 metre genişliğinde yapıldı. Yüksekliği 3,5 metre olan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya yüksekliği ise 7,5 metre olarak inşa edildi. Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, toplamda 2 bin 236 metrekarelik bir alana sahip bulunuyor. İçinde kafeterya ve kütüphane de yer alacak iskele, aynı anda 10 geminin bağlanabileceği özelliklerde tasarlandı. AA

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