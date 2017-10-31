Eğitim uçağı sert iniş yaptı: Pilot yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, havalandıktan kısa süre sonra teknik arıza meydana gelen eğitim uçağı, sert iniş yaptı. Uçaktaki pilot kazada yaralandı.

Bugün saat 11.30 sıralarında Çorlu Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağında kısa bir süre sonra teknik arıza meydana geldi. Uçağın pilotu, havalimanı yakınlarına mecburi olarak sert iniş yaptı. Bölgeye ihbar üzerine ambulanslar sevk edilirken, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, düşen eğitim uçağının pilotu Emre Durmazpınar'ın yaralandığını söyledi. Yaralı Emre Durmazpınar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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