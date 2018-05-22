Elinizi yeşilden çekin

‘Kömür Üzer’ kampanyasını paylaşan tabiat severler “9 bin futbol sahası kadar alan kaybedilecek” tespitinde bulundu.

TEMA Vakfı, tüm Trakya’nın tarım alanlarını etkileyecek bir termik santral kurulması planlanan Çerkezköy’ü ve Kapaklı’yı basın temsilcileri ve uzmanlarla birlikte ziyaret etti. “Kömür Üzer” kampanyası kapsamında gerçekleşen ziyarette TEMA Vakfı Genel Müdürü Oben Akyol, yapılması planlanan termik santralin başta Saray, Ergene, Edir, Yoncalı, Karacakılavuz, Muratlı ve Çorlu büyük ovaları olmak üzere Trakya’nın tüm tarım alanlarını ve ormanlarını tehdit ettiğini belirtti.

Kömür Üzer

2017 ve 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararları ile toplam 6,8 milyon hektarı (9 milyon futbol sahası büyüklüğünde bir alan) kaplayan 243 ova, “Büyük ova koruma alanı” ilan edildi. Türkiye’nin gıdasını üreten bu alanlarda kömür ocakları ve kömürlü termik santraller kurulması planlanıyor. TEMA Vakfı başlattığı “Kömür Üzer” kampanyası ile kömürlü termik santrallerin ve kömür madenciliğinin tarım alanlarına verdiği zarara dikkat çekmek için yurt genelinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Termik santral projelerinden birinin de Tekirdağ Çerkezköy’de yapılması hedefleniyor.

Bu zarardan geri dönülmez

Büyük ova ilan edilen bölgelerde projelendirilen termik santral ve kömür madenciliği projelerinin Türkiye’nin gıda ve su güvencesini tehdit ettiğinin altını çizen Akyol, “Kömürlü termik santraller ve kömür madenciliği başta toprak ve su varlıkları olmak üzere tüm doğal varlıklara geri dönülmez zararlar veriyor. Ayrıca termik santrallerin neden olacağı hava kirliliği ve su tüketimi tarımı, çiftçiyi ve halk sağlığını tehdit ediyor. Buna karşın Trakya’nın yanı sıra Eskişehir Alpu Ovası, Konya ve Karaman ovaları da termik santral tehdidi altında bulunuyor. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Kömür Üzer kampanyası ile tarım alanlarını kömür madenciliği ve kömürlü termik santral projelerine açmaması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na çağrıda bulunduk. Türkiye çapında 30 binden fazla online ve ıslak imza toplayarak Tarım İl Müdürlüklerine teslim ettik. Ancak maalesef termik santral projeleri hala devam ediyor” açıklamalarında bulundu.

Kayıp çok büyük olur

Planlanan termik santralin kurulması halinde yılda 7,1 milyon ton kömür yakacağını belirten Oben Akyol, termik santralin Silivri’den Kapaklı’ya kadar geniş bir alanda havaya, yer altı sularına, orman ve tarım alanlarına olumsuz etkileri olacağını ifade etti. Akyol, “Termik santralin etrafı büyük ovalarla çevrilmiş 500 hektarlık bir meşe ormanının üzerine kurulması planlanıyor. Ayrıca kömürün çıkartılacağı ruhsatlı kömür sahası ise İstanbul ve Tekirdağ il sınırları içinde 6760 hektarlık bir tarım ve orman alanını kapsıyor. Bu durum ekolojik ve tarımsal açıdan değerli olan 9 bin futbol sahası kadar bir alanın kaybedilmesi anlamına geliyor” dedi. Haber Merkezi