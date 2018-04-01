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1 NİSAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Er meydanı, yedinen meydana çıktı

01 Nisan 2018, Pazar 13:33
Taşkın nedeniyle çevreye yayılan su, debinin düşmesiyle Tunca Nehri yatağına dönmeye başladı. Ulaşımın sağlanamadığı Değirmenyeni köyü yolu da nehir suyunun çekilmesiyle trafiğe açıldı.

Tunca Nehri'nin su seviyesinin yükselmesiyle sular altında kalan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı'nda su seviyesi düşmeye başladı. 

Son günlerde Bulgaristan'daki sağanaklar nedeniyle artan Tunca Nehri'nin debisinde 24 saatte yaklaşık 10 metreküp/saniye düşüş oldu. DSİ verilerine göre, havzadaki beslenmeye bağlı olarak nehrin debisi 203 metreküp/saniye seviyesine indi.

Taşken nedeniyle çevreye yayılan su da debinin düşmesiyle nehir yatağına dönmeye başladı.

Taşkın sularının yükselmesi nedeniyle trafiğe kapanan Edirne-Değirmenyeni köyü yolu yeniden ulaşıma açıldı. Nehir kenarında bulunan bazı işletmeler de suların çekilmesiyle temizlik çalışmalarına başladı.

Tarihi taş köprüler Fatih, Kanuni ve Saraçhane köprüleri ise trafiğe kapalı tutuluyor.

Su seviyesinin yükselmesi sonucu yatağından taşan nehir, Sarayiçi'nin tamamına yakınını su altında bırakmıştı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayıra da giren nehir suyu, Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği'nin bir kısmı ile saray mutfaklarına kadar yayılım göstermişti.

AA

Etiketler: tunca nehri
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