"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Hakkari merkez ve ilçelerindeki 31 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

09 Kasım 2017, Perşembe 20:08
Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı bölgelerin 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

*Valilikten yapılan açıklamada, 'il sınırlarında faaliyet gösteren PKK ve diğer örgütlerinin, son zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği' belirtildi.

'Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları' belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Bu kapsamda, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölgenin, 10 Kasım saat 00.01'den 24 Kasım saat 23.59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

'Özel güvenlik bölgesi' ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    254. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray'da kritik görüşme sona erdi

    Erdoğan'dan 'cam filmi' talimatı

    15 Temmuz şehidinin oğlu'ndan AKP'ye ağır eleştiri

    TBMM'de seçim maratonu başlıyor

    Şimdi de yargıya el attı

    Ucuz et kasapları indirime götürdü

    Kadın mahkum sayısının en fazla arttığı ülkelerden biri Türkiye

    Benzinden sonra motorine de zam geliyor

    AKP'den seçim barajı açıklaması

    AB, büyüme beklentisini uyarıyla yükseltti

    Yemen'de dünyanın en büyük açlık krizi çıkabilir

    AKP kemalist oylara yöneldi

    Her daireye bir otopark şartı geliyor

    Abdullah Gül: Bizi yüzde 5, yüzde 6 büyümeler kurtarmaz

    "Hezarfen'e selam olsun"

    Trump'tan Çin ziyaretinde ''Kuzey Kore'' açıklaması

    Ankara'da büyük IŞİD operasyonu: 245 yakalama kararı

    İsrail ile gizli temasları ortaya çıkan İngiliz Bakan Patel, istifa etti

    100 milyon kitap çöpe

    Han Şeyhun ile ilgili 4 ülkeden ortak açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Başörtüsü serbest, başörtülüler hapiste
    Genel

    15 Temmuz şehidinin oğlu'ndan AKP'ye ağır eleştiri
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey “ulemâü’s-sû”! Korkun ve titreyin!
    Mikail YAPRAK

    Yeni Asya’ya bakılıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Mi’rac hadisi Yahudi uydurması mıdır?
    Caner KUTLU

    Her şey bir emir tahtında hareket ediyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Torunlar, dedelerinin yolunda...
    Genel

    100 milyon kitap çöpe
    Ahmet BATTAL

    “3. Abdülhamid ve 2. Atatürk”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.