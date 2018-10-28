"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

'Havza'ya getirilen en büyük balık'

28 Ekim 2018, Pazar 16:18
Samsun'un Havza ilçesinde bir balıkçı tarafından sergilenen 320 kilogram ağırlığındaki orkinos, görenlerin dikkatini çekti.

Balıkçı Ümit Gümüş, Samsun'dan aldığı 2 metre uzunluğundaki, ağırlığı 320 kilogramı bulan orkinosu, traktörün arkasına takılan demir aparatın ucuna asarak sergiledi.

Dev balığı görenler, şaşkınlık içinde balıkla fotoğraf çektirdi.

Gümüş, yaptığı açıklamada, okyanusta avlanan orkinosun, İzmir halinden Samsun haline getirildiğini, kendisinin balığı Samsun'da satın aldığını söyledi.

"Balığı halden aldık. 2 metre boyundaki ve 320 kilo ağırlığındaki orkinos bugüne kadar Havza'ya getirilen en büyük balık." diyen Gümüş, orkinosun etinin lezzetli, fiyatının uygun olduğunu ifade etti.

Tezgahta sergilenen balık daha sonra parçalara ayrılarak kilosu 20 liradan satışa sunuldu.

AA

Etiketler: samsun, havza, balık
Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rahvan atlar padişah atıdır'

    Cari açık tasarruf ile düzeltilmeli

    Meclis’teki halılar rengi için değişti: 1 milyon 350 bin lira harcandı

    Hedef, tam adam yetiştirmek

    Milyarderler servetlerini katladı

    Yeni havalimanı açılıyor

    Terör örgütü YPG/PKK'nın mevzileri TSK tarafından bombalandı

    Demirel’e göre Cumhuriyet
    📷

    Yaprakları hiç bu şekilde görmüş müydünüz?

    TBMM yoğun geçecek bir haftaya hazırlanıyor

    Seferihisar'da deprem

    'Bazı süper güçler Arakan konusunda önümüze engeller koyuyor'

    "Sert olmadan, sert gözükmenin bir yolu"

    Dünya basını, İstanbul'daki Suriye zirvesini böyle gördü

    Yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

    Kur’ân ve Sünnet ayrılmaz

    Onlar dondu yüreğimiz yandı

    Erdoğan ve Putin zirvenin ardından baş başa görüştü

    Karikatürler

    Lütfen martılara yalan atmayın

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Borç batağı ve batık kredi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasret ASLAN

    Her imtihan bir hediye getirir
    Rüstem GARZANLI

    Yeni Asya şahs-ı mânevînin adıdır
    Genel

    Onlar dondu yüreğimiz yandı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gezici Nur kütüphanesi
    Rifat OKYAY

    Risale-i Nur derslerine nasıl hazırlanmalı?
    Risale-i Nur'dan

    Bu zamanda Sünnet-i Seniyyeye tâbi olmak
    Genel

    'Cihadı anlamak için Bediüzzaman'ı okuyun'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.